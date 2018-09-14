HandBrake — программа для конвертирования видео в форматы MP4 и MKV. Это полностью бесплатное приложение, предназначенное для установки на компьютеры под управлением 64-разрядных версий Windows 7, 8 и 10. Перевод интерфейса на русский язык не предусмотрен (доступны только английский и немецкий языки).

Программа HandBrake

По части конвертации видеофайлов в MP4 и MKV видеоконвертер HandBrake обладает достаточно широкими функциональными возможностями и имеет немало преимуществ перед аналогичными платными программами.

Поддержка множества форматов видео. Программа HandBrake способна конвертировать в MP4 и MKV широкий спектр видеоформатов, включая:

Все популярные форматы видео, создаваемые при помощи смартфонов, планшетов, видеокамер и т.д.: MP4, M4V, MPEG/MPG, MOV, AVI, AVCHD/AVCHD Lite и другие.

Записи с экрана монитора (например, игры), веб-видео, видео, экспортируемое различными видередакторами, и другие видеоформаты, связанные с использованием компьютеров: FLV, OGG Theora/Vorbis, WEBM, MP4, M4V, MPEG/MPG и множество других.

Видео, сохраненное на оптических DVD и Blu-ray дисках в каталогах VIDEO_TS и BDMV (также возможен прямой импорт видео с предварительно смонтированных DVD/Blu-ray образов дисков ISO, BIN+CUE или MDF+MDS): VOB, EVO, MTS, M2TS и др.

Записи цифровых ТВ-трансляций: TS, MTS, M2TS, MP4, M4V, MPG, MPEG.

Видеозаписи, полученные с аналоговых источников: VHS, Beta, LaserDisc, Video8, Hi8 и другие.

Приведенные выше примеры — далеко не полный список поддерживаемых программой HandBrake форматов видео.

Разнообразные варианты компановки MP4 и MKV. В настоящее время форматы MP4 и MKV используются повсеместно — в интернете, на мобильных устройствах, для "упаковки" фильмов с высочайшим разрешением и т.д. Это говорит о том, что данные форматы имеют множество свойств и параметров, определяющих их поддержку разнообразными программными (десктопные видеопроигрыватели) и аппаратными видеоплеерами (телефоны, плееры, игровые приставки и т.д.).

Конвертер HandBrake способен по-разному компоновать выходные видео формата MP4 и MKV, предоставляя пользователю следующие возможности:

Произвольная установка выходного разрешения. В отличие от множества других конвертеров, HandBrake позволяет не только выбирать стандартные значения разрешений, но и устанавливать их вручную с шагом в 2/4/8/16 пикселей.

Изменение соотношения сторон. Посредством опции «Anamorphic» пользователь сможет тонко настроить соотношение сторон выходного видео путем сужения или растяжения картинки по горизонтали или вертикали (доступны и другие варианты изменения соотношения).

Кадрирование. Функция позволяет обрезать любую из сторон видео — верх/низ, лево/право — на произвольное количество пикселей.

Улучшение качества картинки путем применения разнообразных фильтров. Программа HandBrake в процессе конвертирования способна параллельно накладывать на видео один или несколько фильтров, например: Detelecine (фильтр для удаления эффекта полос), Denoice (фильтр для устранения эффекта зернистости/шума), Sharpen (фильтр для сглаживания эффекта острых углов) и другие.

Выбор и тонкая настройка видеокодеков для конвертации. Конвертер HandBrake поддерживает такие видеокодеки как H.264, H.265, MPEG-2, MPEG-4, Theora, VP8 и VP9 (зависит от выбранного формата конвертирования). Каждый кодек имеет собственные настройки, влияющие на качество и размер выходного видео.

Настройка аудио. Программа HandBrake позволяет конвертировать аудио внутри самого видео, независимо от формата последнего. Конвертер поддерживает множество аудиокодеков, включая MP3, AC3, AAC, FLAC и другие. Как и в предыдущем случае, пользователь может тонко настроить качество аудио, например — битрейт и канальность (моно, стерео, только правый или только левый канал).

Добавление субтитров и глав. В видео можно импортировать файлы формата SRT для создания встроенных субтитров, а также файлы SVC, TSV, XML или TXT для разделения видео на главы в нужных местах.

Конечно, для использования программы вовсе необязательно разбираться в тонкостях настройки видеокодеков, т.к. в HandBrake предусмотрен широкий набор пресетов, позволяющих в пару кликов конвертировать видео под выгрузку в соцсеть, воспроизведение на Android/iOS-гаджете и другие цели.