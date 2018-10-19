Xilisoft Video Converter — простой в использовании и одновременно мощный конвертер видео и аудиофайлов. Основное предназначение программы — конвертирование мультимедиа-данных из одного формата в другой. В приложении предусмотрены и другие полезные функции обработки видео и аудио.

Особенности Xilisoft Video Converter

Мультимедиа-конвертер Xilisoft Video Converter поддерживает широкий спектр видео и аудио форматов, включая:

ASF/WMV;

AVI;

MPG/MPEG/TS;

MP4/M4V/MOV;

MKV/WEBM;

SVF/OGG/3GPP/3GPP2/FLV;

MP3/AAC/OGG/WMA/APE/FLAC/WAV и многие другие.

Программа Xilisoft Video Converter также поддерживает форматы видео и аудио, специализированные для воспроизведения на мобильных телефонах, смартфонах, планшетах, игровых приставках (PlayStation, XBOX, WII). Меню выбора формата конвертирования выполнено таким образом, что пользователю будет несложно выбрать тип выходного файла — для этого достаточно знать, под какое именно устройство конвертируется аудио и видео.

К любому из поддерживаемых программой форматов мультимедиа-данных пользователь может применить собственные настройки. К примеру, можно установить разрешение (ширина, высота) видео, битрейт аудио (в т .ч. для аудиодорожки в видео), FPS (количество кадров в секунду), зум и другие параметры.

Единственный недостаток Xilisoft Video Converter — отсутствует поддержка русского языка.

Дополнительные функции Xilisoft Video Converter

Конвертер Xilisoft Video Converter Ultimate также обеспечит пользователя следующим инструментарием:

Конвертация видео в 3D-форматы: анаглиф, Shutter 3D (затворный метод отображения 3D-видео), а также стереопара (вертикальная и горизонтальная).

Конвертация стереопарного 3D-видео (из горизонтальной стереопары в вертикальную и наоборот).

Обрезка и склеивание видео и аудио с возможностью сохранения в любом из поддерживаемых форматов.

Добавление в видео аудиодорожек, изображений, водяных знаков и субтитров.

Обрезка выделенной области видео.

Применение к видео различных визуальных эффектов, например «Масляная краска», «Негатив», «Тень», «Песок», «Размытие» и т.д.

Версии программы Xilisoft Video Converter

Конвертер распространяется в двух редакциях — платной и бесплатной. Во Free-версии приложения отсутствуют некоторые функции (к примеру, отсутствует возможность конвертирования 3D-видео), а также установлен лимит по длительности (3 минуты) конвертируемых файлов.

Совместимость с Windows

Видео/аудиоконвертер Xilisoft Video Converter работает в ОС Windows XP, Vista, 8/8.1 и 10. Поддерживаются системы x86 и x64 (32 и 64 бит).