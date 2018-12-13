Программа AVS Video Converter разработана для преобразования формата видео.

Софт продается как с годовой подпиской, так и с пожизненной лицензией (в обоих случаях с привязкой к одному ПК). Бесплатная версия не ограничивает пользователя временем работы или доступной функциональностью, но накладывает водяные знаки на результат конвертирования. Программа устанавливается на Windows XP/2003 и выше, версий под Mac/Linux нет. Интерфейс переведен на различные языки, включая русский.

Как пользоваться AVS Video Converter?

AVS Video Converter поддерживает все базовые типы видеофайлов, включая видеодиски, AVI, MP4, FLV, VOB, а также более экзотические вроде IVR, DPG, OGV и т.п. Помимо этого приложение корректно обрабатывает внутренние форматы различных видеокамер и записи в HD разрешении.

Программа умеет автоматически выставлять оптимальные параметры при конвертировании медиа под определенную платформу — например, для iPad или для Amazon Kindle. Благодаря этому пользователь может сразу приступать к преобразованию файлов.

При помощи AVS Video Converter можно подготовить полноценный видеодиск, поскольку она умеет:

добавлять меню;

накладывать звуковые или визуальные эффекты;

редактировать главы;

прописывать субтитры;

конвертировать исходные материалы как в DVD, так и в Blu-Ray формат.

Готовым видеороликом можно поделиться через YouTube/Vimeo, опубликовать в социальных сетях (реализована поддержка разных сервисов), загрузить в облачное хранилище. Дополнительно программа умеет создавать полноценную HTML страницу с интегрированным в нее видео.

Для корректной реализации всех функций программа помимо собственно конвертера устанавливает ряд утилит: загрузчик на мобильные устройства, загрузчик на сайты и модуль для записи контента на диск.