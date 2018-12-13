Программа AVS Video Converter разработана для преобразования формата видео.
Софт продается как с годовой подпиской, так и с пожизненной лицензией (в обоих случаях с привязкой к одному ПК). Бесплатная версия не ограничивает пользователя временем работы или доступной функциональностью, но накладывает водяные знаки на результат конвертирования. Программа устанавливается на Windows XP/2003 и выше, версий под Mac/Linux нет. Интерфейс переведен на различные языки, включая русский.
Как пользоваться AVS Video Converter?
AVS Video Converter поддерживает все базовые типы видеофайлов, включая видеодиски, AVI, MP4, FLV, VOB, а также более экзотические вроде IVR, DPG, OGV и т.п. Помимо этого приложение корректно обрабатывает внутренние форматы различных видеокамер и записи в HD разрешении.
Программа умеет автоматически выставлять оптимальные параметры при конвертировании медиа под определенную платформу — например, для iPad или для Amazon Kindle. Благодаря этому пользователь может сразу приступать к преобразованию файлов.
При помощи AVS Video Converter можно подготовить полноценный видеодиск, поскольку она умеет:
- добавлять меню;
- накладывать звуковые или визуальные эффекты;
- редактировать главы;
- прописывать субтитры;
- конвертировать исходные материалы как в DVD, так и в Blu-Ray формат.
Готовым видеороликом можно поделиться через YouTube/Vimeo, опубликовать в социальных сетях (реализована поддержка разных сервисов), загрузить в облачное хранилище. Дополнительно программа умеет создавать полноценную HTML страницу с интегрированным в нее видео.
Для корректной реализации всех функций программа помимо собственно конвертера устанавливает ряд утилит: загрузчик на мобильные устройства, загрузчик на сайты и модуль для записи контента на диск.