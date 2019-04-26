DVDFab — комплексное приложение для выполнения разнообразных операций с DVD-дисками и дисками Blu-Ray, включая копирование и декодирование. Поддерживаются версии Windows от 7 и выше. Скачать инсталлятор можно как для 64-битной ОС, так и для 32-битной. Интерфейс переведен на различные языки, включая русский.

Распространяется по модели Freeware: первые 30 дней программа дает бесплатный доступ к функциям, после этого требуется оплатить использование. Стандартная лицензия стоит порядка 150 долларов и предоставляет функцию копирования на 2 года, но можно собрать произвольный набор компонентов.

Возможности программы DVDFab

Основное предназначение программы DVDFab — возможность выполнять весь комплекс работ с носителями. В набор DVDFab входят приложения для выполнения следующих типов действий:

Копирование дисков, причем поддерживаются DVD/Blu-Ray/UHD носители;

Сохранение контента с дисков, в том числе зашифрованных;

Создание диска на основе собственных материалов пользователя, чтобы полученный носитель можно было воспроизводить на стандартных аппаратных проигрывателях;

Конвертирование видео и аудиоматериалов в желаемый формат;

Конвертирование из одного формата дисков в другой.

Также поддерживается удаление защиты с закодированного контента. Например, приложение можно использовать, чтобы удалить DRM с файлов Apple. Дополнительно для iOS можно приобрести утилиту для записи с экрана и редактирования полученных роликов.

Помимо основной программы в комплекс приложений входит набор кодеков и мультимедиа плеер, который поддерживает воспроизведение распространенных форматов.

Достоинства:

Обширный набор функцийю

Мультиязычность.

Есть триальный период.

Недостатки: