SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги HandBrake

В данном списке представлены программы для замены HandBrake. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на HandBrake, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 10 программ

DVDFab
DVDFab

Версия 13.0.2.7

Программа для резервирования данных с CD, DVD и Blu-ray дисков

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
AVS Video Converter
AVS Video Converter

Версия 10.1.2.627

Программа для редактирования и конвертации видео

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
Xilisoft Video Converter
Xilisoft Video Converter

Версия 7.8.23

Програма для конвертации видео и аудио

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Freemake Video Converter
Freemake Video Converter

Версия 4.1.10

Программа для конвертирования и редактирования видео

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Free Studio
Free Studio

Версия 6.6.32.126

Мультимедиа программа для конвертирования, редактирования, записи аудио и видео

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
MeGUI
MeGUI

Версия 1.0.2507

Конвертация видео и аудио

Оценок пока нет
Movavi Video Converter
Movavi Video Converter

Версия 14.3.1

Конвертер и редактор видео

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
ВидеоМАСТЕР
ВидеоМАСТЕР

Версия 2.47

Простой видеоредактор

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
GOM Video Converter
GOM Video Converter

Версия 1.1.1.69

Конвертер видео

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Total Video Converter
Total Video Converter

Версия 3.71

Конвертировать любые видеофайлы в форматы 3gp

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (1)