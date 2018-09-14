Freemake Video Converter — конвертер видеофайлов с поддержкой множества форматов видео: AVI, MP4, WMV и многих других.

В конвертер встроены десятки профилей, чтобы пользователь мог конвертировать видео для проигрывания на PlayStation Portable, смартфонах iPhone и Andrioid. После конвертации обработанные файлы можно записать на CD или DVD. Также доступна функция для загрузки видео на YouTube прямо из окна программы.

Преимущества Freemake Video Converter

Встроенный видеоредактор. С помощью редактора видео Фримейк можно легко вырезать ненужные фрагменты, вставить новые, убрать чёрные полосы из видео и настроить размер выходного файла.

Поддержка 4K, Full HD и Blu-ray.

Инструменты для работы со слайдшоу. Возможности видеоконвертера Freemake позволяют создавать слайдшоу из нескольких фотографий. В слайдшоу можно добавлять музыку.

Загрузка видео на YouTube. Прямо из Freemake Video Converter можно загружать сконвертированные ролики и слайдшоу в свой профиль YouTube. Для этого достаточно ввести свой логин и пароль в окне конвертера.

Широкие настройки конвертации. В программе много готовых профилей конвертации, количество которых можно увеличить. При желании пользователь выбирает формат файла, разрешение, настройки звука и другие параметры.

Вставка в ролики субтитров. Конвертер легко обрабатывает ролики с субтитрами. Доступна функция для вставки в ролики субитров в форматах SSA, SRT и ASS.

Поддержка CUDA и DXVA. Видеоконвертер использует все возможности современных 3D ускорителей, что позволяет конвертировать ролики быстрее, чем раньше.

Более 200 входных форматов. Freemake Video Converter может конвертировать практически все известные аудио и видео форматы. Если вы встретите файл, который у вас не открывается, то просто сконвертируйте его в один из известных: AVI, MP4 и т.д.

Русская версия конвертера Freemake Video работает на Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, Vista и XP с разрядностями 32 и 64 бит.