Программа XMedia Recode предназначена для конвертации аудио- и видеофайлов из одного формата в другой. Приложением поддерживается большое количество видео- и аудиоформатов, распространенных на данный момент. Программа XMedia Recode очень проста в использовании, обладает удобным и понятным интерфейсом, не требует мощного компьютера для своей работы. При всем этом данное приложение совершенно бесплатное для использования.

функции XMedia Recode

Основная функция программы XMedia Recode — конвертирование входных мультимедиа-файлов в один из поддерживаемых ею форматов. Для удобства разработчиком предусмотрены готовые настройки для выходного формата видео.

В меню «Профиль» пользователю достаточно лишь выбрать устройство, для которого следует переформатировать обрабатываемый видео- или аудиофайл, и программа автоматически подстроит под него параметры. На выбор доступны десятки наименований мобильных и других типов устройств — телефоны, планшеты, игровые приставки и т.д. Все они разбиты на группы по производителю, в каждой их которых присутствуют наиболее распространенные модели электронных устройств.

Кроме того, пользователь сможет и сам настроить параметры выходного видео/аудио. Так, при форматировании видеофайлов имеется возможность следующих параметров:

Выбор кодека;

Установка количества кадров в секунду;

Выбор цветового режима;

Настройка режима контроля;

Установка битрейта;

Включение/выключение деблокировки;

Возможность раздела макроблоков;

Настройка квантизаторов;

Установка срезов видео и многое другое.

Кроме того, при помощи XMedia Recode можно выполнить нарезку видео на нужные фрагменты и набивку (вставка по краям пустой области), сменить выходное разрешение, добавить субтитры, вырезать/добавить аудиодорожки и другие операции.

Программа также позволяет выполнять тонкие настройки выходного аудио (как в самом видео, так и отдельных аудиофайлов):

Установка частоты;

Настройка многоканальности;

Установка битрейта;

Корректировка громкости и другие.

Конвертер XMedia Recode способен автоматически конвертировать один и тот же входной файл в разные форматы с разными настройками. К примеру, пользователь может добавить видео, а затем создать несколько заданий для его конвертации с разными выходными параметрами. По окончанию процедуры конвертации пользователь получит сразу несколько файлов разного формата.

Совместимость XMedia Recode с Windows

Программа XMedia Recode стабильно работает во всех версиях ОС Windows версии XP и выше. Поддерживаются x86 и x64-разрядные системы. Интерфейс приложение частично переведен на русский язык (некоторые пункты настроек не имеют перевода).