SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Freemake Video Converter

В данном списке представлены программы для замены Freemake Video Converter. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Freemake Video Converter, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 13 программ

Shutter Encoder
Shutter Encoder

Версия 20.4

Программа для конвертации аудио, видео и изображений

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
AnyMP4 Video Converter Ultimate
AnyMP4 Video Converter Ultimate

Версия 8.5.30

Программа для конвертации видео и аудио

Оценок пока нет
HandBrake
HandBrake

Версия 1.6.0

Программа для конвертации видео в формат MP4 и MKV

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (3)
XviD4PSP
XviD4PSP

Версия 8.1

Программа для конвертирования видео и аудио в различные форматы

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Wondershare Uniconverter
Wondershare Uniconverter

Версия 12.5.0

Программа для конвертирования и редактирования видео и аудио

Оценок пока нет
PhotoStage Slideshow
PhotoStage Slideshow

Версия 6.35

Программа для создания презентай и слайдшоу

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
MKVToolNix
MKVToolNix

Версия 28.2.0

Программа для конвертации видео формата MKV (Matroska)

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Xilisoft Video Converter
Xilisoft Video Converter

Версия 7.8.23

Програма для конвертации видео и аудио

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
XMedia Recode
XMedia Recode

Версия 3.4.4.3

Программа для конвертации видео и аудио в различные форматы

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
MeGUI
MeGUI

Версия 1.0.2507

Конвертация видео и аудио

Оценок пока нет
Movavi Video Converter
Movavi Video Converter

Версия 14.3.1

Конвертер и редактор видео

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
Total Video Converter
Total Video Converter

Версия 3.71

Конвертировать любые видеофайлы в форматы 3gp

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (1)
Movavi Video Converter 3D
Movavi Video Converter 3D

Версия 2.0

Создание 3D-видео в домашних условиях

Оценок пока нет