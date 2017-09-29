SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
PhotoStage Slideshow

PhotoStage Slideshow

Программа для создания презентай и слайдшоу

4,5 (2)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 6.35
Скачать 5 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 6.35

Оценки программы

4,5

2 оценки Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о PhotoStage Slideshow