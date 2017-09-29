PhotoStage Slideshow — полезный и удобный инструмент, который используется для создания слайдшоу и презентаций. С помощью утилиты пользователи могут комбинировать различные цифровые изображения, музыку и видеоролики. Поддерживается возможность применения эффектов перехода между слайдами; можно наложить произвольный текст на изображения. Есть функция настройки яркости, цвета и насыщенности, в любую часть экрана можно добавить водяной знак.

Доступен инструмент кадрирования и вращения картинок. Итоговый результат — готовое слайдшоу — можно сохранить на жестком диске или записать на CD/DVD, Blu-Ray. При сохранении проекта нужно выбрать формат исходного файла: avi, wmv, mpg, 3gp, mp4, asf. Есть поддержка экспорта файлов в формате Flash — для загрузки на сайты и форумы.

Можно подготовить слайдшоу к просмотру на портативных устройства — iPod, iPhone, PSP, iPad, Pocket PC. Также, получившийся результат можно загрузить на популярный видеохостинг YouTube.

Модель распространения программы PhotoStage Slideshow — условно-бесплатная. Пользователи могут загрузить бесплатную пробную версию на 14 дней. Стоимость лицензии «Pro Edition» — 25 долларов (подходит для организаций); цена версии «Home Edition» составляет 20 долларов (только для домашнего использования). Язык интерфейса — английский. Русская версия не поддерживается.

Как пользоваться программой PhotoStage Slideshow?

Сразу после запуска утилиты, необходимо добавить медиафайлы для создания первого слайдшоу. Программа позволяет добавлять файлы несколькими способами: изображения по отдельности и всю папку целиком.

Чтобы добавить один или несколько файлов, нужно воспользоваться функцией «Add Media» — она находится на верхней панели инструментов. Откроется проводник файлов, где нужно выбрать фотографии и изображения, которые хранятся на компьютере. Добавленные файлы отобразятся в окне «Media». Также, пользователи могут добавить видеоролики или музыку в проект. Для этого нужно выбрать соответствующую функцию в правой части окна медиафайлов — «Add Videos» или «Add Audio».

После того, как все медиафайлы — музыка, видео, фотографии — добавлены в проект, их нужно перетащить на таймлайн — он находится в нижней части интерфейса программы PhotoStage Slideshow. Здесь отображаются все добавленные файлы. Можно изменить последовательность слайдов — например, фотография, которая расположена в середине или конце, будет находиться в самом начале.

Таким образом, нужно задать правильную последовательность файлов, чтобы получить готовый проект. В интерфейсе утилиты есть встроенный проигрыватель. С его помощью пользователи могут посмотреть получившийся результат. Для этого следует нажать кнопку «Play Slideshow». Альтернативный вариант воспроизведения слайдов — клавиша пробел на клавиатуре.

По умолчанию активирована функция «Automatic playback». После окончания воспроизведения, слайдшоу запустится заново. Чтобы отключить данную опцию, необходимо снять галочку с этого пункта.

На каждый слайд по-отдельности можно применить различные эффекты. Для этого нужно выделить изображение или видео на таймлайне и перейти в раздел верхнего меню «Video» — «Effects».

В главном окне утилиты PhotoStage Slideshow откроется раздел со всеми доступными эффектами. Пользователи могут добавить рамки, наложить различные фильтры на фотографию (например, виньетка или сепия). Также, с помощью эффектов можно сделать черно-белое изображение.

Чтобы наложить текст на слайд, нужно перейти в раздел меню «Video» — «Text Overlay». Откроется раздел со всеми доступными шаблонами текста. После выбора понравившегося варианта, нужно перенести его на рабочую область проекта — на таймлайн. Текст вводится в небольшом окне, которое находится слева от инструмента для воспроизведения слайдшоу.

При необходимости, пользователи могут изменить шрифт и размер текста — сделать его на весь экран или чуть видным в одном из углов проекта.

В программе PhotoStage Slideshow есть библиотека переходов между слайдами. Чтобы перейти в этот раздел, нужно открыть меню «Video» — «Transition». Откроется новый раздел с доступными эффектами перехода. Здесь доступны разные стили — затухание, геометрические фигуры, поворот экрана. Чтобы добавить эффект перехода, нужно дважды кликнуть на иконку анимации. Эффект перехода автоматически добавится на слайдшоу.

Посмотреть полученный проект можно в полноэкранном режиме. Для этого пользователям нужно открыть меню «File» — «Fullscreen Preview». Итоговый результат — готовое слайдшоу — необходимо сохранить на компьютере. Для этого нужно открыть раздел меню «File» — «Save As». После этого откроется небольшое окно сохранения файла — здесь нужно указать название и выбрать формат исходного проекта.