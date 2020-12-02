Как уменьшить размер видео?

При съемке видео на телефон пользователи часто не обращают внимания на выставленные значения разрешения, количества кадров в секунду и других параметров, определяющих в итоге, как выходное качество, так и размер отснятого видеоролика. Видео продолжительностью в 1 минуту может занимать довольно большой объем — несколько десятков или даже более мегабайт — дискового пространства (памяти накопителя смартфона).

Если видео снимается для блога/видеохостинга/соцсети, то слишком большой размер создаст неудобства для зрителей — это не только более длительное время его загрузки, но и больший объем затрачиваемого интернет-трафика. Кроме того, многие сайты устанавливают лимит на размер и/или разрешение загружаемых видеоматериалов. Если необходимо уменьшить его размер, не обрезая при этом само видео, можно воспользоваться специальными программами либо веб-сервисами с подходящим функционалом.

HandBrake Бесплатная программа HandBrake — полностью бесплатный видеоконвертер с русскоязычным интерфейсом, при помощи которого можно изменить формат видео, выполнить кадрирование, уменьшить разрешение, тонко настроить выходное качество, наложить собственную аудиодорожку, применить фильтры, добавить субтитры, разбить видео на главы. Касательно уменьшения размера видео. В программе HandBrake предусмотрено множество пресетов с настройками разрешения и качества под различные видеохостинги, социальные сети и устройства — смартфоны и планшеты. Самый простой способ уменьшения размера видео в HandBrake: После добавления видео в программу нужно выбрать один из доступных пресетов («Preset») с настройками разрешения ниже, чем у исходного видеофайла (исходные параметра видео можно увидеть в верхней части окна напротив надписи «Исходный файл»). Ниже — выбрать один из трех доступных форматов: MP4, MKV или WebM (основные форматы, использующиеся для кодирования видео в интернете).

Останется нажать на кнопку «Начать кодирование» и дождаться окончания процесса обработки видеофайла. Более опытные пользователи могут применить и другие инструменты для уменьшения размера видео. Программа HandBrake предоставляет возможность вручную выбрать видеокодек (зависит от выбранного формата) для обработки видео и затем уменьшить частоту кадров, понизить битрейт и прочие параметры. Также можно воспользоваться специализированными функциями HandBrake для оптимизации видео.

Format Factory Бесплатная программа Format Factory — еще одна бесплатная программа, подходящая, в т.ч. и для уменьшения размера видео. Как и в предыдущем случае, здесь присутствует большое число пресетов, но без информации о том, где можно будет использовать выходное видео. Работать с программой Format Factory несложно, тем более что ее интерфейс выполнен на русском языке: Файл можно перетащить мышкой в программу сразу либо, предварительно выбрав формат, в котором будет сохранено выходное видео: MP4, MKV, WebM, MOV, OGG, FLV, AVI, 3GP, WMV, MPG, VOB, SWF. Но если требуется лишь уменьшение размера видео без форматирования, первоначальный его формат лучше оставить как есть. Далее кликаем кнопку «Настроить». В открывшемся окне в блоке «Профиль» можно будет выбрать один из множества пресетов. При необходимости любой из них можно дополнительно подстроить вручную — все доступные параметры для сохраняемого видео приведены ниже. По завершению настроек останется запустить процесс кодирования видео в главном окне программы.

AnyVideo Converter Условно-бесплатная программа AnyVideo Converter — довольно популярная программа среди пользователей, сталкивающихся с необходимостью форматирования и сжатия видеоконтента для последующей его загрузки в интернет. Поддерживает большое количество форматов видео, имеет много пресетов для его сохранения в подходящем формате/разрешении/качестве для мобильных устройств разных производителей и моделей, игровых приставок, браузерных HTML5-плееров и т.д. Причем все это доступно в бесплатной версии AnyVideo Converter. Если же программу купить, то ее функционал значительно расширится, однако для уменьшения размера видео достаточно и бесплатных функций. Работать в AnyVideo Converter удобней, чем в предыдущей программе: Добавляем видео на обработку и выбираем подходящий пресет в правом верхнем углу. Выбираем требуемый (в нашем случае — меньший, чем у оригинала) размер (разрешение) видео ниже в блоке «Базовые установки». Также можно понизить битрейт видео в блоке «Параметры видео». Нажимаем кнопку «Конвертировать» и ждем окончание процесса форматирования видео с выбранными установками. Недостаток бесплатной версии AnyVideo Converter — появление рекламного баннера с предложением купить «PRO» версию конвертера. Она появляется каждый раз по окончанию форматирования — но это можно пережить.

Avidemux Бесплатная программа Программа Avidemux рассчитана на использование опытными пользователями, чем объясняется наличие большого количества настроек кодирования видео. Также приложение отлично подойдет для тех, кому необходимо не только сжать видео, но и быстро обрезать его, склеить два или более видеофайла в один, применить один из множества фильтров, в числе которых присутствуют такие востребованные, как кадрирование, поворот, зеркалирование и масштабирование. Работа с программой Avidemux может показаться сложной для неподготовленного пользователя, т.к. тут отсутствуют привычные пресеты для устройств, видеохостингов и т.д. — все настройки придется вводить вручную. Но если приспособиться к Avidemux, то уже пользователю никогда не потребуется искать программу не только для сжатия, но и выполнения ряда других операций над видео. Что касается именно уменьшения размера видео, то выполнение этой процедуры — довольно простая задача: Добавляем видео, выбираем видеокодек для кодирования в блоке «Видео на выходе», затем ниже — нажимаем кнопку «Настройка». В нижней части окна настроек при помощи ползунка можно уменьшить качество и, как следствие, выходной размер видео. А можно даже задать целевой размер видео, выбрав в списке «Режим кодирования» вариант «Размер видео (2 прохода)» и ниже — вписав требуемый размер в мегабайтах. В этом случае программа сама уменьшит разрешение и прочие параметры видео. Нажимаем кнопку «Сохранить видео» и ожидаем завершения операции.

Free Video Compressor Бесплатная программа Free Video Compressor — узкоспециализированная программа с говорящим названием. Основная ее функция — сжатие (или компрессия) видео, но есть и вспомогательные две функции: обрезка, масштабирование и изменение соотношения сторон. Free Video Compressor поддерживает наиболее популярные сегодня видеоформаты: MP4, AVI, FLV, WMV, MPEG, MPG, MOV, VOB, MKV, F4V, M4V, 3GP, ASF, RMVB и RM. Но сохранение видео возможно только в формате MP4. Хоть интерфейс программы и выполнен на английском языке, ее использование не составляет труда: Жмем кнопку «Open» и выбираем видео для компрессии. В выпадающем меню «Desired Video Size» устанавливаем нужный размер видео. При необходимости при помощи стрелок размер можно выставить вручную с точностью до сотой доли мегабайта. Дополнительно можно уменьшить размер аудио. Если требуется обрезать видео, используем функцию «Cutting»: нужно выставить время начала и конца обрезки (если обрезаемый отрезок находится в середине, он будет удален, а оставшиеся две части видео — склеены). При помощи функции «Scaling» осуществляется масштабирование видео, а по сути — изменение его разрешения. Здесь же можно изменить и соотношение сторон (нужно установить галочку напротив «Aspect Ratio»). Нажимаем «Compress» и ожидает окончания процесса сжатия.

Сайты для сжатия видео онлайн В интернете можно найти множество сайтов, предлагающих сжатие видео онлайн. Все они работают примерно одинаково — пользователь загружает видео на сайт, оно отправляется на сервер, где и сжимается при помощи соответствующего программного обеспечения. Такие веб-сервисы имеются как в зарубежном, так и отечественном сегменте интернета. Рассмотрим функциональные возможности и особенности некоторых из них.

Clideo Условно-бесплатный сервис Clideo — первый попавшийся веб-сервис по сжатию видео, обнаруженный нами в поисковике Google. Он зарубежный, но имеет русскоязычный интерфейс. Помимо сжатия, Clideo также предлагает выполнить множество других операций по обработке видео — обрезка, поворот, склейка, наложение фильтров, масштабирование и т.д. Видео на сайт можно загрузить из облака Google Drive и Dropbox, путем указания прямого URL-адреса на него либо с компьютера. Clideo поддерживает довольно большое количество видеоформатов — как популярных, так и редко встречающихся: 3G2, 3GP, AAF, ASF, AVI, CAVS, DV, F4V, FLV, IVF, M2TS, M2V, M4V, MKV, MOD, MOV, MP4, MPEG, MPG, MTS, MXF, OGV, RM, RMVB, TOD, TS, VOB, WEMB и WMV. Само сжатие происходит в полностью автоматическом режиме. Выходной формат видео выбрать невозможно, но, как правило, он остается прежним. Непонятно и с настройками качества — ни разрешение, ни битрейт и ничего другого настроить нельзя. Загруженный нами видеоролик размером в 9,42 Мб был уменьшен на 85% — до 1,5 Мб. Стоит полагать, что качество почти минимальное. И последний недостаток для бесплатных пользователей — водяной знак, который будет накладываться на все обрабатываемые Clideo видеоролики. Чтобы убрать водяной знак, потребуется оформить подписку, стоимость которой на момент написания обзора составляла 9$ в месяц или 72$ в год.

fConvert Бесплатный сервис fConvert — это отечественный веб-сервис по конвертированию различных типов медиафайлов, включая видео. Отдельной функции сжатия видеороликов здесь нет, однако модуль форматирования позволяет не только выбирать формат выходного видео, но и настраивать битрейт, изменять разрешение и количество кадров в секунду. Поэтому сжатие видеофайлов в веб-сервисе можно производить по той же схеме, что и при использовании десктопных программ — просто немного уменьшать первоначальное разрешение. Водяных знаков сервис fConvert на видео не накладывает. Никаких ограничений функция форматирования тоже не имеет. Но процедура форматирования здесь длится дольше, чем на предыдущем веб-сервисе Clideo.