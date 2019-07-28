Screen Recorder Pro — программа для записи видео с экрана в различных режимах в нескольких форматах с возможностью настройки качества. Это бесплатное приложение без каких-либо функциональных ограничений и встроенных покупок. Screen Recorder Pro подходит для компьютеров под управлением Windows 10 (32 и 64 бит) и 11 (64 бит). Интерфейс программы имеет перевод на русский язык (местами отсутствует).

Зачем нужна программа Screen Recorder Pro?

Основное предназначение Screen Recorder Pro — запись видео с экрана компьютера. Программа умеет делать это в нескольких режимах:

Запись экрана целиком (если к компьютеру подключено несколько мониторов, можно будет выбрать, с какого именно вести запись).

Запись выделенной области.

Запись выбранного пользователем окна или его отдельного элемента.

Запись игр (специальная функция записи игр, запущенных в полноэкранном режиме).

Помимо этого, Screen Recorder Pro также позволяет:

Записывать звук без видео с микрофона или аудиокарты (системные звуки).

Записывать видео с веб-камеры.

Вести параллельную запись экрана в выбранном режиме и запись с веб-камеры (одна картинка накладывается на другую).

Функции программы Screen Recorder Pro

Помимо основного функционала, Screen Recorder Pro имеет ряд дополнительных функций и опций:

Наличие инструментов для рисования поверх видео во время съемки.

Наложение на видео изображений, текста, закрытых областей, анимации нажатия клавиш, кликов мыши и других визуальных объектов.

Создание скриншотов экрана, отдельных окон и рабочего стола с последующим их редактированием во встроенном графическом редакторе (создаваемые изображения могут быть сохранены в формате PNG, JPEG, BMP, TIFF, WMF, EXIF, GIF, ICON и EMF).

Возможность настройки качества записи и ручной установки FPS, а также выбора формата видео (MP4 x264/HEVC Intel QSV/H.264/HEVC NVENC, AVI, WEBM Vp8/Vp9).

Сохранение видео в виде GIF-анимации с переменной или постоянной частотой кадров.

Преобразование видео с использованием библиотеки SharpAvi и одного из кодеков: Motion Jpeg, Lagarith, Xvid MPEG-4, x264vfw.

В настройках программы можно задать горячие клавиши для старта и остановки записи (причем отдельно для каждого режима записи) и создания скриншотов. При необходимости можно изменить поведение программы при клике по ее иконке в трее (по умолчанию открывается главное окно, но можно перенастроить действие на старт записи).