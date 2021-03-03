IObit Screen Recorder — программа для записи видео с экрана компьютера в разных режимах. Приложение распространяется бесплатно. Последняя на момент написания обзора версия не поддерживала русского языка (возможно, перевод будет в будущем, как это было с некоторыми другими программами разработки студии IObit).

Приложение работает в системах Windows 7/8/8.1/10 (32 и 64 бит).

Зачем нужна программа IObit Screen Recorder?

Основная функция программы IObit Screen Recorder — захват изображения с экрана компьютера. И сразу отметим, что в ней отсутствуют какие-либо ограничения по продолжительности видеосъемки, как это часто бывает у аналогичных бесплатных программ.

Программа IObit Screen Recorder предоставляет пользователям возможность осуществлять захват экрана в одном из трех доступных режимов, ставших уже стандартными:

Захват экрана целиком. Захват любого видимого окна или определенной его части. Захват выбранной области экрана (также присутствует возможность захвата области экрана с фиксированным соотношением сторон — «4:3» или «16:9»).

Разработчики программы IObit Screen Recorder постарались сделать свой продукт удобным для использования широким кругом пользователей, потому в нее были включены дополнительные функции и опции:

Запись видео в нескольких популярных форматах: MP4, AVI, FLV, MKV, MOV или TS. Также доступен вариант записи видео в виде анимированных GIF-изображений.

Возможность настройки качества снимаемого видео. Независимо от фактического размера области захвата, пользователь может установить разрешение видео на выходе от 720х480 (SD) до 4096х2160 (4K) и частоту кадров в пределах от 12 к/с до 60 к/с. По умолчанию программа устанавливает разрешение, равное фактическому размеру области захвата, а частоту кадров — стандартную для выбранного формата сохранения видео (около 30 к/с).

Обрезка любого из ранее отснятых видео при помощи встроенного видеоредактора (на данный момент он имеет только одну функцию).

Возможность постановки на паузу видеосъемки с последующим продолжением в любой момент.

Поддержка аппаратного кодирования видео с использованием ресурсов видеокарты, что обеспечивает высокую производительность работы программы.

Возможность записи голоса с микрофона и/или записи системного звука (все, что слышно через динамики/наушники). При необходимости запись звука можно отключить.

Возможность выбора формата для записываемой аудиодорожки (MP3, AAC, AC3, FLAC и WMAV2) и ручной установки битрейта аудио в пределах от 32 Kbps до 320 Kbps.

Включение/выключение функции захвата перемещения курсора мыши и анимации кликов.

Создание скриншотов во время видеосъемки (т.е. той же области экрана, что выбрана для захвата видео).

Быстрый доступ (открытие в медиапроигрывателе и отправка на обработку в видеоредактор для обрезки) из программы к любым ранее отснятым видео и созданным скриншотам.

Управление процессом видеозаписи и созданием скриншотов при помощи горячих клавиш, задаваемых пользователем.

Таким образом, IObit Screen Recorder — довольно удобный и эффективный инструмент записи видео с экрана не только для обычных пользователей, но и профессионалов, повседневно сталкивающихся с необходимостью создания различных обучающих видеороликов, видеоинструкций и т.д.