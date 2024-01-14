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Скриншотер

Скриншотер

Программа для создания скриншотов с возможностью их редактирования

3,2 (13)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 3.11.4.30
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Скриншоты

История изменений

Версия 3.11.4.30

  • Улучшен интерфейс захвата экрана и добавлены новые инструменты редактирования.
  • Оптимизирована скорость загрузки скриншотов и исправлены ошибки работы с буфером обмена.
  • Добавлены новые настройки экспорта и улучшена стабильность при записи видео.
  • Упрощён интерфейс аннотаций и выделения областей.

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Оценки программы

3,2

13 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о Скриншотер

2 отзыва

Елена

Очень хорошее приложение, но сегодня оно было удалено с моего ПК. Для моего Windous 7 приходится опять скачивать.

анатолий

отлично заработала. очень доволен