Скриншотер — это интуитивно понятная программа, позволяющая создавать скриншоты и видеозаписи в один клик. Программа предоставляет возможность не только делать снимки экрана, но и записывать видео длительностью до 10 часов с со звуком и микрофоном. Полученные материалы можно легко сохранять на облачный сервер Скриншотера, причем файлы автоматически копируются в буфер обмена для быстрого доступа.

Одним из ключевых преимуществ является встроенный редактор скриншотов, позволяющий добавлять на изображение стрелочки, текстовые пометки и другие графические элементы. Эта функция активируется сразу после выделения области экрана и может вызываться как автоматически, так и по желанию пользователя.

В случае необходимости быстро отменить действие или наоборот, сделать скриншот, достаточно нажать две кнопки мыши одновременно. Программа предлагает гибкие настройки, в том числе возможность менять горячие клавиши для ее вызова.

Скриншотер обеспечивает автоматическое облачное хранение файлов, освобождая пространство на устройствах пользователя. Это удобное решение для тех, кто не хочет перегружать свои устройства большим количеством файлов.