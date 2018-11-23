My Screen Recorder Pro — профессиональная программа для записи видео с экрана монитора в различных режимах со встроенным видеоредактором и другими полезными функциями. Интерфейс приложения выполнен на английском языке.

Запись видео с экрана монитора и внешних источников

Основная функция программы, позволяющая осуществлять запись видео как целого изображения на экране монитора (полноэкранная съемка), так и выбранной пользователем области. Съемку области дисплея можно настроить таким образом, что выделенный периметр будет перемещаться вслед за курсором мыши.

Также программа My Screen Recorder Pro позволяет вести запись потокового видео, поступающего с веб-камеры, в т.ч. виртуальной (видео со сторонней программы, эмулирующей работу веб-камеры).

В качестве источника видео также можно использовать мобильное устройств — смартфон или планшет — под управлением ОС Android. Для этого на устройстве должно быть установлено бесплатное приложение Screen Cast, доступное для скачивания в Google Play.

Функционал My Screen Recorder Pro позволяет совместить в одной видеозаписи видео со всех перечисленных источников.

Параллельно видеосъемке программа способна записывать звук с микрофона или системных динамиков (в т.ч. и одновременно с обоих источников).

Функция видеосъемки с экрана и внешних устройств имеет несколько дополнительных настроек: ограничение записи по времени, установка значения FPS (количество кадров в секунду) и режим детектирования движения в кадре, при включении которого съемка будет осуществляться только при обнаружении программой изменений картинки.

Программа способна сохранять видео в одном из 4-х форматов — WMV, AVI, MP4 (H.264) или WebM. Все перечисленные форматы могут быть тонко настроены в зависимости от целей использования видеоматериалов (например, для выкладки в социальные сети) и/или требований проигрывателя (видеоплеер, мобильное устройство и т.д.).

Редактирование видео

Встроенный в приложение видеоредактор обеспечивает пользователя такими инструментами редактуры как: объединение видео, нарезка на отдельные произвольные фрагменты и конвертирование видеофайлов из одного формата в другой.

В качестве входных данных (видеофайлы) могут использоваться не только отснятые материалы, но и вообще любые видеоролики, имеющиеся в распоряжении пользователя.

Форматирование видео возможно в один из вышеописанных форматов.

Добавление эффектов

Программа My Screen Recorder Pro позволяет добавлять в снимаемое видео несколько типов простых эффектов. Так, предусмотрена возможность добавления эффекта к курсору мыши: замена изображения (иконки) курсора, анимация при перемещении и/или кликах.

На видео также можно накладывать текст произвольной длины и любые изображения, в т.ч. обладающие прозрачностью (например, для создания водяного знака).

Еще одна возможность — рисование карандашом или маркером прямо поверх снимаемой области экрана, что может пригодиться, к примеру, при создании учебных видеоматериалов по использованию тех или иных программ.

Совместимость и платная версия

Представленная на данной странице версия My Screen Recorder Pro поддерживается операционными системами Windows 7, 8 (8.1) и 10, а также Win Server 2012. Софт работает в среде 32-х и 64-битных систем (x86 и x64).

My Screen Recorder Pro явялется платным программным продуктом. Бесплатная ознакомительная (trial) версия позволяет снимать видео длительность в 1 секунду, что позволит лишь проверить выходное качество видеоматериала.