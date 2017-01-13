В данном списке представлены программы для замены Screen Recorder Pro. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Screen Recorder Pro, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Screen Recorder Pro.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Screen Recorder Pro, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Screen Recorder Pro. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Screen Recorder Pro, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 8 программ
Версия 2.7.4.1859
Программа для создания скриншотов
Версия 3.11.4.30
Программа для создания скриншотов с возможностью их редактирования
Версия 1.0.0.106
Программа для записи видео с экрана
Версия 5.99
Программа для записи видео с экрана компьютера и игр
Версия 5.16
Программа для редактирования и записи видео с монитора
Версия 3.0.48.703
Программа для создания скриншотов и видеозаписей с монитора
Версия 366.0.0.0
Запись видео с монитора
Версия 3.5.99
Программа для захвата видео и подсчета FPS