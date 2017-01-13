SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Screen Recorder Pro

В данном списке представлены программы для замены Screen Recorder Pro. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Screen Recorder Pro, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 8 программ

ScreenShooter
ScreenShooter

Версия 2.7.4.1859

Программа для создания скриншотов

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (28)
Скриншотер
Скриншотер

Версия 3.11.4.30

Программа для создания скриншотов с возможностью их редактирования

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (13)
IObit Screen Recorder
IObit Screen Recorder

Версия 1.0.0.106

Программа для записи видео с экрана

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Icecream Screen Recorder
Icecream Screen Recorder

Версия 5.99

Программа для записи видео с экрана компьютера и игр

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
My Screen Recorder Pro
My Screen Recorder Pro

Версия 5.16

Программа для редактирования и записи видео с монитора

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (7)
Free Screen Video Recorder
Free Screen Video Recorder

Версия 3.0.48.703

Программа для создания скриншотов и видеозаписей с монитора

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
oCam Screen Recorder
oCam Screen Recorder

Версия 366.0.0.0

Запись видео с монитора

Оценок пока нет
Fraps
Fraps

Версия 3.5.99

Программа для захвата видео и подсчета FPS

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (9)