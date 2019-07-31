SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
PaperScan

PaperScan

Программа для сканирования документов, создания и редактирования PDF, распознавания текста

4,0 (1)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 3.0.0.88
Скачать 45 MB
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История изменений

Версия 3.0.0.88

Оценки программы

4,0

1 оценка Оценок пока нет

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