PaperScan — программа для сканирования документов, распознавания текста, создания и редактирования PDF и других типов файлов. Приложение платное, но доступна его бесплатная версия с функциональными ограничениями. Программа PaperScan предназначена для установки на ПК под управлением Windows Vista или выше (32/64 бит). Предусмотрен перевод интерфейса на русский язык.

Программа PaperScan

Основная функция программы PaperScan — получение сканов со сканирующих устройств (плоских сканеров и МФУ) и последующее их сохранение в одном из поддерживаемых форматов. Также приложение работает и с другими периферийными устройствами ввода информации, работающие при использовании драйвера WIA либо TWAIN — цифровые фото- и видеокамеры (включая любые USB веб-камеры).

Имеется возможность настройки входных сканов непосредственно перед операцией сканирования:

Выбор цветового режима — Ч/Б, цветной, оттенки серого.

Возможность сканирования указанной области документов (т.е. автоматическая обрезка).

Настройки яркости и контрастности.

Дополнительные параметры сканирования: устранение перекосов, обрезка границ и отверстий от дыроколов, пропуск пустых страниц, преобразование в негатив и другие.

Кроме того, в PaperScan доступна функция импорта изображений и PDF-документов. Над импортированными файлами возможно выполнение тех же операций, что и над отсканированными.

Распознавание текста и экспорт документов и изображений. Вызов функции распознавания осуществляется путем сохранения проекта в режиме «PDF Document +OCR» (т.е. это один из форматов экспорта документов). PaperScan "понимает" более 30 языков, включая русский.

Открытые в приложении PaperScan PDF-документы и изображения могут быть сохранены в формате PDF, TIF, JB2, DOCX, JPG, JP2, PNG и WEBP. Поддерживается сохранение файлов одного формата в другой, т.е. программу можно использовать и в качестве конвертера документов и изображений.

Доступны следующие параметры экспорта документов:

Сохранение всех сканов/изображений в единый многостраничный файл с/без использования постраничных разделителей.

Сохранение открытых сканов/изображений в отдельные файлы выбранного формата. Также возможно разбиение страниц PDF-документов на отдельные файлы.

При сохранении в форматах JPEG/JPEG2000/WEBP возможна установка качества конечных изображений.

Параметры сохранения PDF: редактирование метаданных (автор, заголовок, сюжет, ключевые слова), шифрование паролем, применение MRC-сжатия для уменьшения размера PDF, сохранение PDF для просмотра в браузере (доступны различные схемы сжатия страниц).

Редактирование документов. В PaperScan доступны разнообразные инструменты для редактирования документов и обработки графических изображений и PDF-файлов:

Выделение области и ее редактирование: обрезка, затирание, перетаскивание, изменения размера и др.

Зеркальное отражение, поворот на угол изображений/отдельных страниц PDF.

Автоматическое выправление сканов (если повернуты на угол), удаление пятен, полей и прочих нежелательных элементов.

Регулировка цвета: яркость, контрастность, насыщенность, гамма.

Преобразование цвета: Ч/Б, оттенки серого, 8/24-битное преобразование цветов.

Применение фильтров: сглаживание, размытие, увеличение символов и другие.

Применение эффектов: шум, вода, рельеф, сепия, гравировка и многие другие (могут использоваться для улучшения работы функции распознавания текста).

Добавление комментариев и правок. При помощи PaperScan пользователь может вносить в отсканированные документы и импортированные файлы собственные комментарии, пометки, правки, в т.ч.:

Выделение и подчеркивание маркером выбранного цвета.

Добавление геометрических фигур.

Добавление линий и стрелок.

Добавление внешних графических изображений.

Проставление цифровых печатей и штампов.

Добавление текста и стикеров.

Рисование карандашом и другие.

Ограничения бесплатной версии PaperScan

В бесплатной версии PaperScan не работает функция распознавания текста, невозможно сохранение документов в единый многостраничный файл, недоступны функции предварительной обработки сканов и добавления комментариев.