SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги PaperScan

В данном списке представлены программы для замены PaperScan. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на PaperScan, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 8 программ

Canon MF Toolbox
Canon MF Toolbox

Версия 4.9.1.1

Программа для сканирования документов при помощи сканеров и МФУ Canon

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (39)
WinScan2PDF
WinScan2PDF

Версия 9.79

Программа для конвертирования сканов в PDF

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (9)
VueScan
VueScan

Версия 9.8.59

Программа для сканирования

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (38)
Scanitto Pro
Scanitto Pro

Версия 3.19

Программа для сканирования

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (4)
HippoScan
HippoScan

Версия 1.6.2

Программа для сканирования документов

Рейтинг 1,5 из 5 1,5 (2)
ScanLite
ScanLite

Версия 1.1

Программа для сканирования документов

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (22)
RiDoc
RiDoc

Версия 4.5.7.3

Программа для сканирования документов и распознавания текста

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)
CuneiForm
CuneiForm

Версия 1.1.0

Программа для распознавания текста

Рейтинг 1,7 из 5 1,7 (7)