WinScan2PDF — небольшая бесплатная утилита для быстрого преобразования сканируемых (физически) документов, фотографий и прочих объектов в формат PDF. Программа не требует установки, работать с ней очень просто.

Приложение WinScan2PDF работает по следующему алгоритму:

Пользователь выбирает источник отсканированных файлов, т.е. подключенный к компьютеру сканер (кнопка "Выбрать источник").

Дает сканеру команду (кнопка "Сканирование") для начала сканирования.

Сохраняет отсканированный документ в формате PDF (кнопка "Многостраничный вывод в один PDF").

При установке галочки напротив пункта "Несколько страниц" пользователь сможет добавлять в конечный PDF-файл любое количество страниц (1 скан — 1 страница). Функция показа скана (кнопка "Показать скан") позволяет предварительно оценить качество отсканированного материала.

В настройках программы можно установить размер и качество отсканированного изображения, которое будет отправлено в PDF-файл. Если есть необходимость в частом использовании данного приложения, пользователь сможет добавить в раздел "Отправить" новый пункт "WinScan2PDF". Это позволит конвертировать отсканированные или любые другие файлы (включая фотографии, документы и т.д.) в пару кликов мыши.

Программа WinScan2PDF работает в 32 и 64-битных операционных систем Windows (начиная с версии XP) и имеет поддержку русского языка. Приложение следует запускать от имени администратора, иначе оно может не получить доступ к сканеру. Также может потребоваться установка последней версии драйверов на сканирующее оборудование.