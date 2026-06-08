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WinScan2PDF

WinScan2PDF

Программа для конвертирования сканов в PDF

2,9 (9)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 9.79
Скачать 196 KB
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История изменений

Версия 9.79

  • Обновлён языковой файл и внесены необходимые правки.
  • Проведены важные тесты WinScan2PDF в Windows 11.
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 9.77

Оценки программы

2,9

9 оценок Оценок пока нет

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