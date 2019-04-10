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ScanLite

ScanLite

Программа для сканирования документов

2,8 (22)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 1.1
Скачать 2 MB
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История изменений

Версия 1.1

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Программы для сканирования документов
Программы для сканирования документов

Оценки программы

2,8

22 оценки Оценок пока нет

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Отзывы о ScanLite

1 отзыв

Ирина

Если бы эта программа сканирования также работала , как пишет "Вы уже загрузили эту программу" . А потому грузишь еще раз , что она не сканирует .