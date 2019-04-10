ScanLite — программа для сканирования документов. Это бесплатная утилита, подходящая для работы на компьютерах под управлением Windows XP, Vista, 7, 8 и 10 (32 и 64 бит). Интерфейс приложения выполнен на русском языке.

Программа ScanLite больше не обновляется

Программа ScanLite

ScanLite является узкоспециализированным программным обеспечением, выполняющим всего одну единственную функцию — отправка на подключенное к компьютеру сканирующее оборудование команды начала сканирования и последующее сохранения полученных сканов. Утилита позволят сохранять отсканированные оригиналы в двух форматах — в качестве цифровых JPG-изображений и электронных PDF-документов.

Управление утилитой ScanLite предельно простое — оно сводится к нажатию одной единственной кнопки «Сканировать документ(ы)» в соответствующей вкладке основного окна программы. Здесь же пользователь может указать название сохраняемого документа/изображения и папку на диске, куда будет осуществляться сохранение.

Несколько полезных опций можно найти во вкладке настроек программы ScanLite:

Выбор формата сохраняемых сканов — JPG или PDF.

Выбор источника сканирования (сканирующего оборудования): если к компьютеру подключено несколько сканеров, при помощи этой опции следует указать, с какого именно устройства будет осуществляться сканирование.

Установка цветового режима сканирования: черно-белый, оттенки серого, цветное или вызов диалогового окна драйвера сканера перед сохранением скана для выбора цветового режима пользователем в ручном режиме.

Установка качества картинки: плохое (минимальный размер файла), среднее, хорошее и очень хорошее (максимально возможный размер выходного скана).

А также возможность выбора скина (темы оформления) интерфейса программы, всего доступно 25 вариантов.

Таким образом, программа ScanLite призвана заменить стандартное системное приложение сканирования документов.