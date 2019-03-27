RiDoc — программа для сканирования документов и распознавания текста со сканов и изображений. Приложение предназначено для работы в среде ОС Windows XP, Vista, 7, 8 и 10 (32-bit/64-bit). Интерфейс выполнен на русском языке.

Функции RiDoc

RiDoc — настольная программа, которая окажется достаточно полезным инструментом для тех, кто часто сталкивается с необходимостью сканирования документов и их дальнейшей обработкой. Последняя версия приложения (на момент написания обзора) включает в себя следующий функционал.

Сканирование документов и импорт изображений. Программа RiDoc способна устанавливать связь с любым типом сканирующего оборудования, подключенным к компьютеру — будь это отдельный сканер либо многофункциональное устройство (МФУ) с функцией сканирования. Кроме того, в качестве устройства ввода изображений приложение позволяет использовать USB веб-камеру.

При необходимости в программу можно импортировать изображения, а затем выполнять над ними все те действия, которые применимы к сканам. RiDoc поддерживает такие распространенные форматы как JPG/JPEG, BMP, PNG и TIFF/TIF.

Еще одна удобная функция — автосканирование документов. Она позволяет работать со сканирующим оборудованием (как правило, МФУ) с автоматической подачей листов. Пользователю лишь требуется ввести количество оригиналов, размещенных в сканере, программа самостоятельно запустит соответствующий режим сканирования на устройстве и импортирует все сканы для дальнейшей обработки.

В RiDoc также предусмотрено несколько инструментов обработки изображений, полученных со сканера:

Разворот на 90 градусов.

Ручная настройка яркости и контрастности.

Масштабирование и обрезка.

Эти стандартные инструменты помогут быстро привести скан к нужному формату для дальнейшей работы с ним.

Распознавание текста (OCR). Удобная функция, позволяющая извлекать текст со сканов и цифровых изображений (любые импортированные в программу картинки или фотографии). Система распознавания текста RiDoc "понимает" множество языков, включая русский, позволяет извлекать из изображений спецсимволы и иероглифы. Результат работы функции OCR можно будет увидеть сразу же по завершению обработки скана/фото/картинки, затем сохранить его в формате MS Word, OpenOffice или PDF.

Конвертирование сканов и изображений. Любые импортированные изображения и/или полученные сканы программа RiDoc позволяет конвертировать в формат MS Word, OpenOffice или PDF. Однако функция конвертации здесь работает несколько иначе. Приложение не конвертирует файлы напрямую, а открывает тот или иной редактор, установленный на пользовательском компьютере, а затем отправляет ему скан/изображение для дальнейшей обработки уже в нем. К примеру, если воспользоваться функцией сохранения скана в формате MS Word, RiDoc автоматически запустит редактор Microsoft Word, в котором уже будет открыто изображение. Это же относится OpenOffice и PDF.

Функция «Склейка». Это специальная функция программы RiDoc, позволяющая уменьшить размер скана/изображения с потерей либо без потери качества. Отсканированные документы занимают, как правило, большой объем дискового пространства, что затрудняет работу с ними. Воспользовавшись функцией «Склейка», пользователь сможет изменить его первоначальное разрешение (dpi), сменить формат и установить требуемое качество — низкое, среднее, нормальное, хорошее, высокое (чем ниже качество, тем выше уровень сжатия скана, и наоборот).

Функция «Склейка» также используется перед отправкой сканов/изображений на обработку программами MS Word, OpenOffice и PDF-редактором.

Конвертация текстовых файлов в изображения. Данная функция доступна только для операционных систем Windows XP и 2003. Работает она следующим образом:

При отправке любого документа на печать (Word, PDF или даже открытой в браузере веб-страницы) пользователь выбирает для распечатки виртуальный принтер «RiDoc».

Специальный модуль приложения виртуально "распечатывает" документ путем его сохранения в выбранном пользователем формате изображения — JPG, PNG, BMP и т.д.

Дополнительные функции. Из дополнительных функций отметим:

Отправка обработанных сканов/изображений на печать.

Отправка сканов по электронной почте (используется почтовая программа, установленная на компьютере).

Наложение на сканы водяного знака для их защиты от автоматического распознавания текста.

Ограничения бесплатной версии

RiDoc — условно-бесплатная программа. С ознакомительной версией можно работать без функциональных ограничений в течение 30 дней.