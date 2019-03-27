SoftSalad СОФТСАЛАТ
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RiDoc

RiDoc

Программа для сканирования документов и распознавания текста

3,7 (3)
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Актуальная версия 4.5.7.3
Скачать 15 MB
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История изменений

Версия 4.5.7.3

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Программы для сканирования и распознавания текста
Программы для сканирования и распознавания текста
Программы для распознавания текста из PDF-документов
Программы для распознавания текста из PDF-документов

Оценки программы

3,7

3 оценки Оценок пока нет

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