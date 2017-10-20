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Gadwin PrintScreen

Gadwin PrintScreen

Создание и обработка скриншотов

2,5 (2)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 5.3.1
Скачать 13 MB
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Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
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Скриншоты

История изменений

Версия 5.3.1

Оценки программы

2,5

2 оценки Оценок пока нет

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