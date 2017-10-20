Редакция SoftSalad рекомендует отечественную бесплатную скриншотилку ScreenShooter.

Gadwin PrintScreen – программа для создания скриншотов для Windows. Утилита имеет все необходимые для удобного захвата изображения инструменты и функции.

Пользоваться Gadwin PrintScreen легко и удобно. Интерфейс работающей утилиты представлен небольшим окном с необходимыми кнопками. Его можно спрятать за край экрана или прикрепить поверх всех окон. Как и любая подобная программа, Gadwin PrintScreen делает скриншоты и всего рабочего стола, и отдельного окна. Также есть возможность самостоятельно регулировать выделенную область.

Только что сделанный скриншот тут же откроется в простом редакторе с возможностью увеличения изображения и сохранения. Настройки Gadwin PrintScreen позволяют установить набор горячих клавиш для моментального скриншота, выбрать директорию их сохранения, формат и другие параметры.