В данном списке представлены программы для замены Gadwin PrintScreen. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Gadwin PrintScreen, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Gadwin PrintScreen.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Gadwin PrintScreen, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Gadwin PrintScreen. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Gadwin PrintScreen, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 14 программ
Версия 2.7.4.1859
Программа для создания скриншотов
Версия 6.3.4
Программа для создания скриншотов
Версия 1.3.323
Программа для создания скриншотов
Версия 5.3.0
Программа для создания скриншотов и записи видео с экрана
Версия 2022.2511.47.0
Штатная программа Windows для создания скриншотов и редактирования изображений
Версия 2.8.16
Программа для записи видео и аудио, создания скриншотов
Версия 2023.1.0
Программа для создания скриншотов и записи видео с экрана
Версия 12.0.6
Программа для записи видео и создания скриншотов экрана компьютера
Версия 6.15
Запись видео с монитора компьютера
Версия 2.1.3
Программа для записи видео с экрана компьютера
Версия 5.5.0.7
Создание скриншотов на компьютере
Версия 3.0.14
Создание снимков экрана и их редактирование
Версия 6.1.1
Запись видео с экрана
Версия 3.5.99
Программа для захвата видео и подсчета FPS