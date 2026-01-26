SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
WinSnap

WinSnap

Программа для создания скриншотов

3,5 (4)
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Актуальная версия 6.3.4
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Скриншоты

История изменений

Версия 6.3.4

  • Исправлено восстановление размера объекта и отрицательного положения области
  • Исправлена кодировка символов на кнопках параметров
  • Обновлен датский перевод
  • Внесены другие небольшие улучшения и исправления ошибок
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 6.3.3
    • Добавлена настройка внешнего вида стрелок: можно выбирать начало и конец стрелки, а также стиль линии.
    • Для инструментов Arrow и Line добавлено отдельное окно свойств.
    • Добавлен новый стандартный стиль стрелки с углом 45 градусов.
    • Обновлён датский перевод интерфейса.
    • Внесены другие небольшие улучшения и исправления ошибок.

Оценки программы

3,5

4 оценки Оценок пока нет

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