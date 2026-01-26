Редакция SoftSalad рекомендует отечественную программу для создания скриншотов - ScreenShooter.
WinSnap – программа для создания скриншотов. Она снимает любые участки экрана и обрабатывает их при помощи встроенного редактора, который позволяет:
- обрезать ненужные области;
- вставлять текст;
- вставлять графические элементы: стрелки, прямые линии, круги, прямоугольники и прочие;
- сглаживать границы;
- добавлять тени;
- выделять жирным контуром элементы изображения;
- наносить значки авторского права.
WinSnap делает скриншоты открытых окон программ, панелей управления, списков, кнопок, баннеров и других участков произвольной формы, настраиваемой вручную.
Другие функции WinSnap:
- создание снимка окна или папки без заголовка и рамки;
- поддержка горячих клавиш для удобства работы;
- русскоязычный интерфейс;
- предпросмотр и печать полученных снимков;
- добавление в скриншот курсора мыши.