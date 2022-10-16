SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги CopyTrans HEIC

В данном списке представлены программы для замены CopyTrans HEIC. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на CopyTrans HEIC, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

iMazing HEIC Converter
iMazing HEIC Converter

Версия 2.0.14

Программа для конвертации HEIC-изображений в JPG или PNG

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
HEIC Converter Plus
HEIC Converter Plus

Версия 3.3.0.0

Программа для конвертации изображений HEIC/HEIF и AVIF в JPEG иPNG

Оценок пока нет
Real HEIC to JPG Converter
Real HEIC to JPG Converter

Версия 2.1.18.0

Программа для конвертации HEIC-изображений в JPG, PNG и BMP

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Apeaksoft Free HEIC Converter
Apeaksoft Free HEIC Converter

Версия 1.0.20

Программа для конвертации HEIC-изображений в JPG и PNG

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)