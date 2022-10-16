Apeaksoft Free HEIC Converter — программа для конвертации HEIC-изображений в изображения формат JPG/JPEG и PNG. Это бесплатное программное обеспечение для компьютеров под управлением Windows 7/8/8.1/10/11 (32 и 64 бит). Интерфейс не имеет перевода на русский язык.

Зачем нужна программа Apeaksoft Free HEIC Converter?

Многие пользователи Apple-гаджетов сталкиваются с трудностями при попытке просмотра фотографий формата HEIC со смартфона на компьютере под управлением Windows. Для решения этой проблемы можно либо перенастроить гаджет, чтобы он сохранял снимки в JPG-формате, либо использовать программу для просмотра HIEC.

Но данный формат изображений не имеет столь широкой поддержки среди различных устройств и платформ, как JPG или PNG. Потому при необходимости отправки HIEC-фотографий друзьям или загрузки в социальные сети их предварительно придется переформатировать. И для этих целей отлично подходит бесплатная программа Apeaksoft Free HEIC Converter.

Функции программы Apeaksoft Free HEIC Converter

Apeaksoft Free HEIC Converter — узкоспециализированное приложение, предназначенное исключительно для форматирования изображений из формата HEIC в JPG/JPEG и PNG. Тем не менее, у приложения имеется несколько ключевых особенностей:

Возможность форматирования изображений в пакетном режиме (в программу можно добавить целую папку с большим количеством HEIC-фотографий).

Возможность понижения качества изображений на выходе, как для JPG/JPEG, так и для PNG-формата, с целью оптимизации их физического размера.

Возможность удаления из форматируемых HEIC-изображений всех метаданных (если требуется удалить, к примеру, данные геолокации из всех фотографий, то Apeaksoft Free HEIC Converter сможет это сделать в процессе конвертации).

На этом функциональные возможности Apeaksoft Free HEIC Converter заканчиваются. Впрочем, этого более чем достаточно для поставленной цели — конвертации HEIC-фотографии в JPG и PNG форматы.