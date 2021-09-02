Чем открыть HEIC — программы для просмотра и конвертирования HEIC-изображений

С выпуском iOS 11 Apple представила новый формат изображений HEIC, который призван стать альтернативой JPEG на всех яблочных гаджетах. HEIC разработан Группой экспертов по движущимся изображениям (MPEG) для хранения статичных изображений, а также их последовательностей (серий) и связанных с данным форматом метаданных в одном файле-контейнере. Для кодирования и хранения изображений форматом используется кодек высокоэффективного сжатия видео (HEVC). Благодаря этому разработчикам HEIC удалось значительно оптимизировать размер изображений без ущерба для их качества.

Пока что главный недостаток этого формата — проблемы с совместимостью с платформами, отличными от iOS, к числу которых относится и операционная система Windows. Если, программ, позволяющих открывать файлы JPG, сотни, то с относительно новым форматом HEIC работают десятки. Сравнение форматов JPEG, PNG и HEIC можно почитать здесь.

Для написания данного обзора было изучено несколько приложений, работающих с графическим форматом HEIC. Среди них не только просмотрщики изображений, но и конвертеры, а также системное расширение «CopyTrans HEIC for Windows», добавляющее в систему функционал, как для открытия, так и конвертирования HEIC-изображений в JPG. Но начнем с просмотрщиков.

Apowersoft Photo Viewer Бесплатная программа Apowersoft Photo Viewer — небольшая программа, позволяющая не только открывать для просмотра, но и редактировать и конвертировать изображения различных форматов, включая HEIC. Но на счет редактирования HEIC-файлов разработчики Apowersoft Photo Viewer умолчали тот факт, что оно предварительно и незаметно для пользователя конвертируется в PNG. Да и сохранить отредактированные файлы обратно в формате HEIC не получится. Но в данном случае это неважно, т.к. нас интересует лишь открытие и просмотр HEIC-изображений, с чем Apowersoft Photo Viewer справляется на пятерку. Функции модуля Apowersoft Photo Viewer для открытия HEIC: Программа довольно быстро открывает и так же быстро переключается между изображениями, даже если те имеют высокое разрешение/размер.

Имеется возможность увеличения изображений любого поддерживаемого формата аж до 10 000%. При этом программа запоминает степень увеличения/уменьшения картинок при переключении между ними. При помощи небольшого окна предпросмотра можно быстро перемещаться по увеличенному изображению, используя мышь.

Возможность разворота изображений на угол в 90/180/270 градусов влево и вправо.

Изображения можно просматривать либо в окне, либо в полноэкранном режиме.

Наличие режима работы «Слайд-шоу» с установкой времени показа одного изображения от 1 до 10 секунд.

Возможность добавления изображений в список (папку) избранных для последующего их быстрого открытия. Но программа Apowersoft Photo Viewer предназначена далеко не только для просмотра изображений HEIC и других поддерживаемых форматов. Приложение дополнительно обеспечивает пользователя следующим инструментарием: Функция создания скриншотов любых открытых окон или выделенной области экрана компьютера, которую можно запустить прямо из модуля просмотра изображений либо при помощи горячих клавиш «Ctrl + Q». Стоит отметить, что последний способ вызова функции создания снимков экрана работает глобально (даже если переключиться на другое окно или свернуть программу в трей). Еще один важный момент — на созданный скриншот можно сразу же наносить текст и/или различные графические элементы: линии, геометрические фигуры, стрелки, области размытия и т.д.

Возможность конвертации HEIC-изображений в один из 16 распространенных (и не очень) графических форматов с сохранением исходного качества.

И последнее — редактирование изображений. Расписывать весь функционал редактора не будем. Скажем лишь, что входящий в его состав инструментарий примерно соответствует таковому у встроенного в Windows графического редактора Paint.

FastRawViewer Условно-бесплатная программа FastRawViewer — программа для открытия «сырых» (несжатых ни в какой формат) RAW-изображений либо с компьютера, либо напрямую с цифрового фотоаппарата. Приложение поддерживает и ряд других графических форматов, к числу которых относится и интересующий нас HEIC. Главный недостаток FastRawViewer в том, что это платное программное обеспечение. Но в течение 30 дней его можно использовать бесплатно. Программа FastRawViewer служит для быстрого прямого (без предварительного сжатия) открытия и просмотра файлов RAW. Это позволяет фотографу видеть RAW именно так, как его «видит» встроенный в современную фототехнику программный конвертер (который и отвечает за конвертацию RAW в JPG или иной формат). И программа делает это без каких-либо задержек, гарантируя возможность быстрой сортировки и отбраковки фотоснимков в зависимости от качества самого RAW-файла, а не JPEG-миниатюр. Приложением FastRawViewer изображения в формате HEIC воспринимаются и обрабатываются точно так же, как это происходит с несжатыми фотоснимками RAW. Вообще, данная программа обычно используется фотографами, т.к. она способна осуществлять конвертацию RAW-файлов в графические форматы, но только в том случае, если снимки были сделаны при помощи поддерживающимися FastRawViewer цифровыми фотоаппаратами. И к числу поддерживаемой фототехники также относится продукция Apple — фотоаппараты QuickTake 100/150/200 и планшеты со смартфонами под управлением iOS 11 (iPhone 6 и выше). Программа FastRawViewer имеет довольно большое количество функций и особенностей. Вот лишь некоторая их часть: Встроенный файловый менеджер позволяет быстро открывать папки на компьютеры, автоматически выводя их содержимое (только если это изображения) в главное окно. При необходимости пользователь может перетаскивать в окно папку с неограниченным числом подпапок внутри — FastRawViewer отобразит все присутствующие в них изобрадения.

Возможность одновременного просмотра до 4 изображений в одном окне, причем при применении к ним такой функции, как, например, разворот на угол, то эффект распространяется сразу на все открытые файлы.

Наличие множества функций для оценки, маркировки, сортировки, фильтрации по разнообразным критериям — словом, для организации изображений.

Наличие востребованных профессиональных фотографов функций: просмотр RAW-гистограмм и RAW-статистики, усиление теней, проверка светлых участков, пиковая фокусировка, поканальный просмотр, компенсация экспозиции, баланс белого, кривые контрастности и др.

Считывание и редактирования метаданных EXIF и других форматов.

Широкие возможности в плане настройки программы под свои привычки и предпочтения — от изменения горячих клавиш управления до произвольной расстановки внутренних панелей. Теперь рассмотрим программы для конвертации графических HEIC-файлов в такие форматы, что их можно будет открывать при помощи любых просмотрщиков изображений, включая встроенное в Windows приложение для просмотра фотографий.

Apeaksoft Free HEIC Converter Бесплатная программа Apeaksoft Free HEIC Converter — бесплатная программа, предназначенная для решения одной единственной задачи — конвертации HEIC-изображений в один из двух графических форматов: JPG либо PNG. Как и полагается современному конвертеру, Apeaksoft Free HEIC Converter способен обрабатывать большое количество файлов за одну сессию, т.е. работать в пакетном режиме конвертации. Программа Apeaksoft Free HEIC Converter имеет интуитивно понятный пользовательский интерфейс и минимум настроек, потому в обращении с ним не должно возникнуть проблем. Но ввиду того, что приложение не переведено на русский язык, приведем краткую инструкцию по его использованию: Сразу после запуска программа Apeaksoft Free HEIC Converter предлагает либо перетащить HEIC-файлы в окно, либо добавить их стандартным способом, используя кнопку «Add HEIC» (используйте этот способ, если в программу нужно добавить целую папку с HEIC-изображениями). Кстати, если добавляемое в программу изображение не является оригинальным HEIC-файлом, то Apeaksoft Free HEIC Converter отобразит ошибку импорта. В новом окне отобразится список добавленных изображений, а справа от него — настройки конвертации. Здесь нужно: 1) выбрать выходной формат файлов (JPG/JPEG или PNG); 2) установить качество выходного изображения (если оставить 100%, то качество не изменится); 3) включить/выключить сохранение EXIF-данных исходных файлов (уберите флажок, если требуется скрыть любую информацию о происхождении фотографии); 4) выбрать папку для сохранения файлов; 5) нажать кнопку «Convert» для запуска конвертирования. Останется дождаться окончания процесса конвертации. Нажмите в открывшемся окне кнопку «Open folder», чтобы открыть папку с уже конвертированными изображениями. На этом работа с конвертером Apeaksoft Free HEIC Converter завершена.

iMazing HEIC Converter Бесплатная программа iMazing HEIC Converter — практически полный аналог предыдущей программы. Как и Apeaksoft Free HEIC Converter, конвертер iMazing HEIC Converter выполняет одну единственную задачу — конвертирует HEIC-файлы в изображения формата JPG или PNG, как поштучно, так и в пакетном режиме конвертирования. Приведем инструкцию по ее использованию. Процесс использования iMazing HEIC Converter мало чем отличается от такового у предыдущего конвертера: Переместите HEIC-изображения в окно программы при помощи мыши либо используйте меню «Файл» для добавления файлов (Open Files) или папки с HEIC-файлами (Open Directory): Под списком добавленных файлов находятся настройки конвертации: 1) выберите формат сохранения изображений; 2) установите/снимите флажок «Keep EXIF data» для сохранения/удаления метаданных исходных файлов; 3) используя ползунок, установите качество выходных файлов; 4) нажмите кнопку «Convert»; 5) откроется небольшое окно — выберите в нем папку для сохранения файлов и нажмите «ОК» Дождитесь окончания конвертации, затем нажмите кнопку «Show files» в небольшом окне для открытия папки с конвертированными изображениями. А теперь рассмотрим использование системного расширения «CopyTrans HEIC for Windows», которое поможет операционной системе не только открывать, но и конвертировать HEIC-изображения.