iMazing HEIC Converter — программа для конвертации изображений формата HEIC в формат JPG или PNG как поштучно, так и в пакетном режиме. Это бесплатное приложение для компьютеров под управлением Windows 7, 8, 8.1. и 10 (32/64 бит). Интерфейс выполнен на английском языке.

Зачем нужна программа iMazing HEIC Converter?

HEIC — относительно новый формат изображений, первоначально разработанный для компьютеров и мобильных устройств производства Apple. Главное преимущество этого формата — высокое качество при малом объеме занимаемого HEIC-файлами дискового пространства (меньше чем у JPG при том же или даже более высоком уровне качества/разрешения). А главный недостаток формата — проблемы с совместимостью с платформами, отличными от iOS, к числу которых относится и операционная система Windows. Кроме того, фотографии в формате HEIC нельзя загрузить на свою страницу некоторых социальных сетей.

На Windows-компьютере невозможно (по крайней мере, на момент написания обзора) открыть файл HEIC без предварительной установки специального системного патча. Это затрудняет работу с фотографиями/изображениями владельцев Apple-гаджетов (начиная с iPhone 7), если в их распоряжении не имеется компьютера Mac или MacBook.

Программа iMazing HEIC Converter нужна как раз для того, чтобы устранить эту незадачу. Ее основная функция — конвертация HEIC-изображений в один из "понятных" для Windows форматов — в JPG или PNG.

Функции программы iMazing HEIC Converter

По большому счету, у программы iMazing HEIC Converter имеется всего одна единственная функция — преобразование HEIC в JPG или PNG. Но разработчики постарались максимально упростить эту задачу, обеспечив свое приложение такими особенностями, как:

Простота добавления файлов в обработку. Изображения можно добавлять в программу путем их перетаскивания мышкой в окно. Причем перетаскивать можно не только файлы, но и папки с HEIC-изображениями внутри.

Предельно простое использование: если пользователю необходимо получить на выходе такое же качество изображений, в котором оно было сохранено фотокамерой Apple-гаджета, достаточно лишь выбрать формат сохранения и нажать кнопку запуска процесса преобразования.

Возможность настройки качества изображений (только для JPG). При необходимости сэкономить место на диске iMazing HEIC Converter сможет снизить исходное качество HEIC-фотографий без изменения разрешения.

Сохранение фотографий с или без метаданных EXIF, содержащих различную информацию о снимке. В зависимости от настроек Apple-девайсы могут записывать в EXIF сведения о местоположении снимка, потому их лучше не переносить (особенно, если фото будет загружено в сеть).

Как пользоваться программой iMazing HEIC Converter?

Программа iMazing HEIC Converter интуитивно проста в использовании. Добавляем/перетаскиваем HEIC-изображения в окно приложения, выбираем формат их сохранения, настраиваем, если нужно, качество, жмем кнопку «Convert» — готово.