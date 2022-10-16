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CopyTrans HEIC

CopyTrans HEIC

Программа-плагин для открытия изображений формата HEIC на Windows-ПК

2,6 (40)
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Актуальная версия 1.065
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История изменений

Версия 1.065

Предыдущие версии (1)
  1. Версия 1.064

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Чем открыть HEIC — программы для просмотра и конвертирования HEIC-изображений
Чем открыть HEIC — программы для просмотра и конвертирования HEIC-изображений

Оценки программы

2,6

40 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о CopyTrans HEIC

10 отзывов

Юрий

Эта херня не работает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

SoftSalad

Вы все сделали по инструкции? МЫ проверяли некоторео время назад - расширение работало

Надежда

Мастер установки выдает сообщение, что приложение не найдено, хотя оно скачалось

Дмитрий

Добрый день, а если мне надо перевести фото ИЗ Jpeg в Heic, эта программа может сконвертировать в этом порядке?

Светлана

Отличная программка. Нашла статью в интернете, как преобразовать, перешла и скачала. И реально теперь все открывается. Спасибо!!!

оксана

Скачала программу,спасибо,все сразу распознала и открыла фото

Елена

программа не открывается!!!!! Установила, приняла, а фотки как не открывались так и не открываются

Светлана

Может повторите скачивание еще раз? У меня все как по волшебству, все иконки с черных заменились на фото. При открытии надо выбрать фото, нажать правой кнопкой мыши и выбрать открыть с помощью этой программы.

Юлия

Тоже ничего не открывается!))) просят минимальное количество символов 30, поставлю побольше восклицательных знаков!!!!!!!!!!

Юрий

Приложение работает. Можно пользоваться.