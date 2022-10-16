CopyTrans HEIC — программа для открытия изображений формата HEIC и их конвертации в JPG, представляющая собой системный плагин/расширение для стандартного Windows-приложения «Средство просмотра фотографий».

CopyTrans HEIC — бесплатная программа, предназначенная для компьютеров под управлением Windows 7/8/8.1/10/11 (32 и 64 бит). Плагин не имеет интерфейса (только лишь встраивается в контекстное меню «Проводника»).

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРОГРАММОЙ COPYTRANS HEIC?

Все, что требуется от пользователя — скачать и установить данное разрешение. Ничего настраивать не придется. Сразу после этого изображения с расширением «.heic» можно будет открывать простым кликом мышью в стандартном приложении Windows для просмотра фотографий.

Если же требуется выполнить конвертацию HEIC-изображений в JPG-формат, достаточно будет кликнуть правой кнопкой мыши по одному или даже группе HEIC-файлов в «Проводнике» и затем выбрать в контекстном меню пункт «Convert to JPG with CopyTrans». Спустя пару секунд рядом с HEIC-файлами появится их конвертированные в JPG-формат версии этих же фотографий.

ЗАЧЕМ НУЖНА ПРОГРАММА COPYTRANS HEIC?

Единственная задача программы CopyTrans HEIC — предоставление возможности открытия изображений формата HEIC на Windows-компьютере, что особенно актуально для владельцев Apple-гаджетов. В 2017 году устройства Apple с iOS 11 и выше начали использовать формат высокоэффективного изображения (HEIF) для кодирования изображений. Версия этого формата от Apple стала известна как HEIC (High Efficiency Image Coding). Изображения HEIC почти в два раза легче, чем JPEG того же качества, и это их основная особенность.

Однако собственные приложения Windows, в частности — «Средство просмотра фотографий», пока не поддерживают этот формат. Т.к. Microsoft тоже не делает никаких шагов в этом направлении, независимые разработчики из студии CopyTrans сами решили этот вопрос.

На деле, CopyTrans HEIC — это плагин или расширение, устанавливающееся напрямую в систему, которое позволяет Windows открывать изображения формата HEIC в стандартном приложении просмотра изображений. Кроме того, программа также позволяет конвертировать их в JPG при помощи только одного контекстного меню «Проводника».