Real HEIC to JPG Converter — программа для конвертации изображений HEIC в форматы JPG/JPEG, PNG и BMP. Это бесплатное приложение для операционных систем Windows 10 и 11 (64 бит). Интерфейс программы выполнен на английском языке.

Зачем нужна программа Real HEIC to JPG Converter?

Изображения формата HEIC, в котором сохраняются отснятые на iPhone фотографии, отличаются от стандартных JPG, PNG, BMP-изображений меньшим физическом размером при сопоставимом качестве. Однако HEIC поддерживается несоразмерно меньшим количеством цифровых устройств и платформ, нежели упомянутые форматы. Это вынуждает пользователей Apple-гаджетов перенастраивать свои девайсы, чтобы они сохраняли фотографии в JPG-формате, перед их отправкой друзьям и знакомым или загрузкой на личную страницу в той или иной социальной сети.

На компьютере под управлением Windows HEIC-изображения также невозможно открыть без использования специальных программ или установки платного расширения для встроенного приложения «Фотографии».

При помощи программы Real HEIC to JPG Converter легко решаются все эти проблемы. Владельцам Apple-гаджетов не придется перенастраивать свои смартфоны, а пользователям Windows — устанавливать платные приложения или разнообразные модули. Все, что от них потребуется — переформатировать фотографии перед их отправкой друзьям или загрузкой на сайт.

Функции программы Real HEIC to JPG Converter

Программа Real HEIC to JPG Converter не отличается большим набором функций. Это узкоспециализированное приложение, позволяющее выполнить конвертацию HEIC-изображений в один из распространенных форматов — JPG/JPEG, PNG или BMP. Но нужно отметить следующие особенности программы:

Наличие режима пакетной конвертации изображений (можно добавить множество HEIC-фотографий или целую папку с ними).

Для JPG/JPEG формата можно активировать функцию компрессии/сжатия, т.е. понизить качество изображений с целью оптимизации занимаемого ими дискового пространства.

Возможность автоматического удаления исходных изображений после завершения конвертации.

Скачивание программы осуществляется через магазин Windows Store по приведенной на данной странице ссылке.