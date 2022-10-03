SoftSalad СОФТСАЛАТ
Инструкции 09.04.2026 4 минуты

Как конвертировать HEIC в JPEG?

Инструкции по конвертированию изображений формата HEIC в JPEG.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

HEIC — относительно новый формат изображений, который в ближайшем будущем, возможно, придет на замену JPG. Если говорить о его поддержке устройствами, то с ним пока работают только Apple-гаджеты. Только они позволяют получать цифровые фотоснимки в HEIC-формате. Все остальные устройства — как смартфоны Android, так и цифровые фотоаппараты — по-прежнему сохраняют фотографии в классическом JPG/JPEG формате.

Примерно та же картина наблюдается и с программным обеспечением для работы с изображениями. На текущий момент программ с поддержкой HEIC довольно мало. Касательно конвертирования HEIC в JPG, то здесь на помощь могут прийти не только программы, но и различные онлайн-сервисы. Рассмотрим все доступные варианты конвертации изображений из HEIC в JPG.

iMazing Converter

Бесплатная программа

iMazing Converter (ранее iMazing HEIC Converter) — бесплатная программа, предназначенная для конвертирования изображений из HEIC в JPG, а также PNG-формат, и не только поштучно, но и в пакетном режиме. Также способна осуществлять конвертацию MOV и MP4 видеофайлов, кодированных с использованием кодека HEVC, но нас эта функция не интересует.

Программа iMazing Converter имеет англоязычный интерфейс, но пользоваться ею все равно предельно просто:

  • Запускаем приложение, затем перетаскиваем в главное окно при помощи мышки изображения, которые следует конвертировать, либо открываем меню «File» и выбираем в нем пункт «Open Files…». Можно, кстати, перетащить целиком папку с HEIC-фотографиями либо указать путь до нее на диске, выбрав в меню «File» пункт «Open Directory…».

iMazing Converter

  • После перетаскивания/открытия одного или нескольких HIEC-изображений на экране отобразится окно с параметрами конвертирования. Всего здесь три параметра:
    1. «Format». Выбор выходного формата. Устанавливаем «JPG».
    2. «Quality». Качество выходного изображения. Можно оставить «70» (высокое качество) или установить в пределах от «80» до «100» (наиболее высокое качество).
    3. «Resolution». Разрешение изображения. Устанавливаем «100%», что будет означать сохранение исходного разрешения.

Программа iMazing Converter

  • По завершению настройки жмем кнопку «Convert», выбираем в следующем окне папку для сохранения изображений (нельзя сохранять в ту же папку, в которой находятся исходные изображения).

На этом работу с программой iMazing Converter можно завершить.

Real HEIC to JPG Converter

Бесплатная программа

Real HEIC to JPG Converter — программа, доступная только для пользователей операционных систем Windows 10 и 11. Распространяется конвертер бесплатно.

По своему функционалу Real HEIC to JPG Converter является практически полным аналогом предыдущей программы. Как и iMazing Converter, приложение предлагает как поштучную, так и пакетную конвертацию файлов. Способ конвертирования изображений из формата HEIC в JPG тоже аналогичен:

  • Т.к. устанавливаемые из Windows Store приложения обычно не создают ярлыка на рабочем столе, запускать программу Real HEIC to JPG Converter следует из меню «Пуск», вписав ее название во встроенный поиск.

Меню Пуск

  • Перетаскиваем мышью в окно программы одно или несколько изображений либо используем для этого кнопку «Add». Можно перетащить или открыть кнопкой «Add Folder» и целую папку.

Real HEIC to JPG Converter

  • Настройки конвертирования находятся в правой части окна в блоке «Settings»:
    1. «Output Format». Выбираем JPG.
    2. «Output Folder». Задаем папку для сохранения выходных изображений.
    3. «Compression Quality». Выставляем качество выходных изображений.
  • Жмем кнопку «Convert» в правом нижнем углу.

На этом все.

Apeaksoft Free HEIC Converter

Бесплатная программа

Apeaksoft Free HEIC Converter — еще один десктопный конвертер HEIC-изображений для операционных систем Windows с поддержкой пакетного режима конвертации. В использовании настолько же прост, что и обе предыдущие программы:

  • Перетаскиваем HEIC-изображения или папку с ними в окно программы при помощи мыши либо используем для этого кнопку «Add HEIC» (если кликнуть по уголку-стрелке, развернется меню, в котором можно выбрать «Add HEIC Folder» для добавления в обработку папки).

Apeaksoft Free HEIC Converter

  • В следующем окне устанавливаем формат (Format) «JPG/JPEG», качество (Quality) для и путь сохранения (Output Path) выходных изображений, затем кликаем по кнопке «Convert» для запуска конвертации. Кстати, на данном этапе можно еще добавить файлов перед запуском конвертирования.

Программа Apeaksoft Free HEIC Converter

  • Готово.

Далее рассмотрим конвертацию HEIC в JPG при помощи одного из онлайн-сервисов.

Онлайн-сервис heic.online

Онлайн-сервис heic.online позволяет выполнить конвертацию до 100 HEIC-изображений за один прогон, о чем указано прямо на главной странице сайта. Использование сервиса практически ничем не отличается от использования программ-конвертеров:

  • Открываем в любом браузере веб-конвертер и перетаскиваем файлы мышью в указанную на странице область либо используем кнопку «Добавить HEIC файлы» для загрузки изображений на сайт.

Онлайн-сервис heic.online

  • Чуть ниже в блоке «Конвертировать в» выбираем «JPEG», а в блоке «Качество, %» устанавливаем выходное качество для изображений, как это показано на скриншоте ниже (вместо «85» можете установить «100»).
  • При необходимости можно дополнительно изменить ширину, высоту или разрешение (в данном случае — DPI) изображений на выходе, для чего нужно кликнуть по элементу «Шаг 2 (Задать размер, удалить EXIF)» и затем заполнить соответствующие поля. Это необязательный шаг.

Настройка конвертации на онлайн-сервисе heic.online

  • Останется согласится с условиями использования сервиса и кликнуть по кнопке «Конвертировать». Спустя несколько секунд напротив названий загруженных файлов в блоке «Исходный файл» отобразятся ссылки для скачивания уже конвертированных в JPG-формат изображений (можно скачивать по одному либо все одновременно, нажав кнопку «Скачать все»).

Результат конвертации с помощью онлайн-сервиса heic.online

Практически все онлайн-сервисы, конвертирующие изображения из формата HEIC в JPG, работают по одному и тому же принципу.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

iMazing HEIC Converter
iMazing HEIC Converter

Версия 2.0.14

Программа для конвертации HEIC-изображений в JPG или PNG

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Real HEIC to JPG Converter
Real HEIC to JPG Converter

Версия 2.1.18.0

Программа для конвертации HEIC-изображений в JPG, PNG и BMP

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Apeaksoft Free HEIC Converter
Apeaksoft Free HEIC Converter

Версия 1.0.20

Программа для конвертации HEIC-изображений в JPG и PNG

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)

Читайте также

Как преобразовать голос в текст?
Как преобразовать голос в текст?

Инструкции со скриншотами по преобразованию голоса (речи) в печатный текст.

Чем открыть HEIC — программы для просмотра и конвертирования HEIC-изображений
Чем открыть HEIC — программы для просмотра и конвертирования HEIC-изображений

Обзор программ для открытия и конвертации HEIC-изображений.

Форматы изображений HEIC, JPEG и PNG: чем отличаются и как конвертировать?
Форматы изображений HEIC, JPEG и PNG: чем отличаются и как конвертировать?

Чем отличаются друг от друга форматы изображений HEIC, JPEG и PNG? Как конвертировать из одного формата в другой?

Обсуждение статьи