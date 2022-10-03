HEIC — относительно новый формат изображений, который в ближайшем будущем, возможно, придет на замену JPG. Если говорить о его поддержке устройствами, то с ним пока работают только Apple-гаджеты. Только они позволяют получать цифровые фотоснимки в HEIC-формате. Все остальные устройства — как смартфоны Android, так и цифровые фотоаппараты — по-прежнему сохраняют фотографии в классическом JPG/JPEG формате.
Примерно та же картина наблюдается и с программным обеспечением для работы с изображениями. На текущий момент программ с поддержкой HEIC довольно мало. Касательно конвертирования HEIC в JPG, то здесь на помощь могут прийти не только программы, но и различные онлайн-сервисы. Рассмотрим все доступные варианты конвертации изображений из HEIC в JPG.
iMazing Converter
Бесплатная программа
iMazing Converter (ранее iMazing HEIC Converter) — бесплатная программа, предназначенная для конвертирования изображений из HEIC в JPG, а также PNG-формат, и не только поштучно, но и в пакетном режиме. Также способна осуществлять конвертацию MOV и MP4 видеофайлов, кодированных с использованием кодека HEVC, но нас эта функция не интересует.
Программа iMazing Converter имеет англоязычный интерфейс, но пользоваться ею все равно предельно просто:
- Запускаем приложение, затем перетаскиваем в главное окно при помощи мышки изображения, которые следует конвертировать, либо открываем меню «File» и выбираем в нем пункт «Open Files…». Можно, кстати, перетащить целиком папку с HEIC-фотографиями либо указать путь до нее на диске, выбрав в меню «File» пункт «Open Directory…».
- После перетаскивания/открытия одного или нескольких HIEC-изображений на экране отобразится окно с параметрами конвертирования. Всего здесь три параметра:
- «Format». Выбор выходного формата. Устанавливаем «JPG».
- «Quality». Качество выходного изображения. Можно оставить «70» (высокое качество) или установить в пределах от «80» до «100» (наиболее высокое качество).
- «Resolution». Разрешение изображения. Устанавливаем «100%», что будет означать сохранение исходного разрешения.
- По завершению настройки жмем кнопку «Convert», выбираем в следующем окне папку для сохранения изображений (нельзя сохранять в ту же папку, в которой находятся исходные изображения).
На этом работу с программой iMazing Converter можно завершить.
Real HEIC to JPG Converter
Бесплатная программа
Real HEIC to JPG Converter — программа, доступная только для пользователей операционных систем Windows 10 и 11. Распространяется конвертер бесплатно.
По своему функционалу Real HEIC to JPG Converter является практически полным аналогом предыдущей программы. Как и iMazing Converter, приложение предлагает как поштучную, так и пакетную конвертацию файлов. Способ конвертирования изображений из формата HEIC в JPG тоже аналогичен:
- Т.к. устанавливаемые из Windows Store приложения обычно не создают ярлыка на рабочем столе, запускать программу Real HEIC to JPG Converter следует из меню «Пуск», вписав ее название во встроенный поиск.
- Перетаскиваем мышью в окно программы одно или несколько изображений либо используем для этого кнопку «Add». Можно перетащить или открыть кнопкой «Add Folder» и целую папку.
- Настройки конвертирования находятся в правой части окна в блоке «Settings»:
- «Output Format». Выбираем JPG.
- «Output Folder». Задаем папку для сохранения выходных изображений.
- «Compression Quality». Выставляем качество выходных изображений.
- Жмем кнопку «Convert» в правом нижнем углу.
На этом все.
Apeaksoft Free HEIC Converter
Бесплатная программа
Apeaksoft Free HEIC Converter — еще один десктопный конвертер HEIC-изображений для операционных систем Windows с поддержкой пакетного режима конвертации. В использовании настолько же прост, что и обе предыдущие программы:
- Перетаскиваем HEIC-изображения или папку с ними в окно программы при помощи мыши либо используем для этого кнопку «Add HEIC» (если кликнуть по уголку-стрелке, развернется меню, в котором можно выбрать «Add HEIC Folder» для добавления в обработку папки).
- В следующем окне устанавливаем формат (Format) «JPG/JPEG», качество (Quality) для и путь сохранения (Output Path) выходных изображений, затем кликаем по кнопке «Convert» для запуска конвертации. Кстати, на данном этапе можно еще добавить файлов перед запуском конвертирования.
- Готово.
Далее рассмотрим конвертацию HEIC в JPG при помощи одного из онлайн-сервисов.
Онлайн-сервис heic.online
Онлайн-сервис heic.online позволяет выполнить конвертацию до 100 HEIC-изображений за один прогон, о чем указано прямо на главной странице сайта. Использование сервиса практически ничем не отличается от использования программ-конвертеров:
- Открываем в любом браузере веб-конвертер и перетаскиваем файлы мышью в указанную на странице область либо используем кнопку «Добавить HEIC файлы» для загрузки изображений на сайт.
- Чуть ниже в блоке «Конвертировать в» выбираем «JPEG», а в блоке «Качество, %» устанавливаем выходное качество для изображений, как это показано на скриншоте ниже (вместо «85» можете установить «100»).
- При необходимости можно дополнительно изменить ширину, высоту или разрешение (в данном случае — DPI) изображений на выходе, для чего нужно кликнуть по элементу «Шаг 2 (Задать размер, удалить EXIF)» и затем заполнить соответствующие поля. Это необязательный шаг.
- Останется согласится с условиями использования сервиса и кликнуть по кнопке «Конвертировать». Спустя несколько секунд напротив названий загруженных файлов в блоке «Исходный файл» отобразятся ссылки для скачивания уже конвертированных в JPG-формат изображений (можно скачивать по одному либо все одновременно, нажав кнопку «Скачать все»).
Практически все онлайн-сервисы, конвертирующие изображения из формата HEIC в JPG, работают по одному и тому же принципу.