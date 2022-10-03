HEIC — относительно новый формат изображений, который в ближайшем будущем, возможно, придет на замену JPG. Если говорить о его поддержке устройствами, то с ним пока работают только Apple-гаджеты. Только они позволяют получать цифровые фотоснимки в HEIC-формате. Все остальные устройства — как смартфоны Android, так и цифровые фотоаппараты — по-прежнему сохраняют фотографии в классическом JPG/JPEG формате.

Примерно та же картина наблюдается и с программным обеспечением для работы с изображениями. На текущий момент программ с поддержкой HEIC довольно мало. Касательно конвертирования HEIC в JPG, то здесь на помощь могут прийти не только программы, но и различные онлайн-сервисы. Рассмотрим все доступные варианты конвертации изображений из HEIC в JPG.

iMazing Converter Бесплатная программа iMazing Converter (ранее iMazing HEIC Converter) — бесплатная программа, предназначенная для конвертирования изображений из HEIC в JPG, а также PNG-формат, и не только поштучно, но и в пакетном режиме. Также способна осуществлять конвертацию MOV и MP4 видеофайлов, кодированных с использованием кодека HEVC, но нас эта функция не интересует. Программа iMazing Converter имеет англоязычный интерфейс, но пользоваться ею все равно предельно просто: Запускаем приложение, затем перетаскиваем в главное окно при помощи мышки изображения, которые следует конвертировать, либо открываем меню «File» и выбираем в нем пункт «Open Files…». Можно, кстати, перетащить целиком папку с HEIC-фотографиями либо указать путь до нее на диске, выбрав в меню «File» пункт «Open Directory…». После перетаскивания/открытия одного или нескольких HIEC-изображений на экране отобразится окно с параметрами конвертирования. Всего здесь три параметра: «Format». Выбор выходного формата. Устанавливаем «JPG». «Quality». Качество выходного изображения. Можно оставить «70» (высокое качество) или установить в пределах от «80» до «100» (наиболее высокое качество). «Resolution». Разрешение изображения. Устанавливаем «100%», что будет означать сохранение исходного разрешения.

По завершению настройки жмем кнопку «Convert», выбираем в следующем окне папку для сохранения изображений (нельзя сохранять в ту же папку, в которой находятся исходные изображения). На этом работу с программой iMazing Converter можно завершить.

Real HEIC to JPG Converter Бесплатная программа Real HEIC to JPG Converter — программа, доступная только для пользователей операционных систем Windows 10 и 11. Распространяется конвертер бесплатно. По своему функционалу Real HEIC to JPG Converter является практически полным аналогом предыдущей программы. Как и iMazing Converter, приложение предлагает как поштучную, так и пакетную конвертацию файлов. Способ конвертирования изображений из формата HEIC в JPG тоже аналогичен: Т.к. устанавливаемые из Windows Store приложения обычно не создают ярлыка на рабочем столе, запускать программу Real HEIC to JPG Converter следует из меню «Пуск», вписав ее название во встроенный поиск. Перетаскиваем мышью в окно программы одно или несколько изображений либо используем для этого кнопку «Add». Можно перетащить или открыть кнопкой «Add Folder» и целую папку. Настройки конвертирования находятся в правой части окна в блоке «Settings»: «Output Format». Выбираем JPG. «Output Folder». Задаем папку для сохранения выходных изображений. «Compression Quality». Выставляем качество выходных изображений.

Жмем кнопку «Convert» в правом нижнем углу. На этом все.

Apeaksoft Free HEIC Converter Бесплатная программа Apeaksoft Free HEIC Converter — еще один десктопный конвертер HEIC-изображений для операционных систем Windows с поддержкой пакетного режима конвертации. В использовании настолько же прост, что и обе предыдущие программы: Перетаскиваем HEIC-изображения или папку с ними в окно программы при помощи мыши либо используем для этого кнопку «Add HEIC» (если кликнуть по уголку-стрелке, развернется меню, в котором можно выбрать «Add HEIC Folder» для добавления в обработку папки). В следующем окне устанавливаем формат (Format) «JPG/JPEG», качество (Quality) для и путь сохранения (Output Path) выходных изображений, затем кликаем по кнопке «Convert» для запуска конвертации. Кстати, на данном этапе можно еще добавить файлов перед запуском конвертирования. Готово. Далее рассмотрим конвертацию HEIC в JPG при помощи одного из онлайн-сервисов.