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Аналоги Real HEIC to JPG Converter

В данном списке представлены программы для замены Real HEIC to JPG Converter. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Real HEIC to JPG Converter, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

CopyTrans HEIC
CopyTrans HEIC

Версия 1.065

Программа-плагин для открытия изображений формата HEIC на Windows-ПК

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (40)
iMazing HEIC Converter
iMazing HEIC Converter

Версия 2.0.14

Программа для конвертации HEIC-изображений в JPG или PNG

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
HEIC Converter Plus
HEIC Converter Plus

Версия 3.3.0.0

Программа для конвертации изображений HEIC/HEIF и AVIF в JPEG иPNG

Оценок пока нет
Apeaksoft Free HEIC Converter
Apeaksoft Free HEIC Converter

Версия 1.0.20

Программа для конвертации HEIC-изображений в JPG и PNG

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)