SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги ACDSee

В данном списке представлены программы для замены ACDSee. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на ACDSee, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 6 программ

IrfanView
IrfanView

Версия 4.76

Программа для просмотра и редактирования изображений

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
FastRawViewer
FastRawViewer

Версия 2.0.11.2088

Программа для просмотра HEIC-изображений и других форматов

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Apowersoft Photo Viewer
Apowersoft Photo Viewer

Версия 1.1.9

Программа для просмотра HEIC-изображений и других фоорматов

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (18)
Picasa
Picasa

Версия 3.9.138.202

Программа для просмотра и редактирования фотографий

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (8)
Adobe Bridge CS
Adobe Bridge CS

Версия 13.0

Программа для работы с изображениями

Оценок пока нет
Photoinstrument
Photoinstrument

Версия 7.1.720

Простой редактор фотографий

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)