SoftSalad СОФТСАЛАТ
Adobe Bridge CS

Adobe Bridge CS

Программа для работы с изображениями

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Актуальная версия 13.0
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История изменений

Версия 13.0

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