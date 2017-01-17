Adobe Bridge CS

Adobe Bridge - быстрая программа, которая позволяет просматривать фотографии и другие изображений. Она также дает возможность редактировать их без использования дополнительных средств и программ.

Adobe Bridge считается одним из лучших помощников каждого фотографа и фоторедактора. В основном, программа используется для перемещения фотографий с фотокамеры и других носителей на компьютер. Также предусмотрен предварительный просмотр изображений, переименование их, сортировка перед использованием, например, в Adobe Photoshop, добавление авторских прав (инициалов фотографа или водяных знаков) и проверка параметров камеры.