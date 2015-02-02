ACDSee - коммерческая утилита для удобного управления и просмотра коллекций фотографий и картинок. Программа имеет два режима работы: в полном пользователю предоставляются все инструменты для обработки фотографий, в быстром - только самые необходимые.
ACDSee оснащена удобным и быстрым поиском медиафайлов, поддерживает популярный формат RAW ведущих производителей фотоаппаратов.
Утилита имеет множество инструментов для обработки снимков:
- коррекция баланса белого;
- обрезка, повороты, отражение;
- коррекция резкости и помех;
- полное управление цветом;
- использование водяных знаков;
- затеменение/выделение и многие другие популярные инструменты.