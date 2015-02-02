ACDSee - коммерческая утилита для удобного управления и просмотра коллекций фотографий и картинок. Программа имеет два режима работы: в полном пользователю предоставляются все инструменты для обработки фотографий, в быстром - только самые необходимые.

ACDSee оснащена удобным и быстрым поиском медиафайлов, поддерживает популярный формат RAW ведущих производителей фотоаппаратов.

Утилита имеет множество инструментов для обработки снимков: