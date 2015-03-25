Photoinstrument – функциональная программа для стилизации фотографий. Редактор позволяет качественно обработать цифровые фотографии, сделав их более насыщенными, яркими, четкими. Особую популярность Photoinstrument приобрел в подготовке портретов к публикации в журналах, однако программа отлично подойдет и любителям в области фотографии.

В перечень основных функций редактора входит ретушь лица, «разглаживание» морщин, устранение эффекта «засвеченных глаз», элементы пластики, а также стандартный набор инструментов по управлению цветовым балансом, резкостью и контрастом.

Фоторедактор Photoinstrument поддерживает большинство известных графических форматов, включая JPG и BMP, растровое расширение PNG, форматы TIF, TGA, ICO, photoshop-формат PSD.

К сожалению, программа пока не поддерживает формат RAW.