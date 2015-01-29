SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Photoinstrument

В данном списке представлены программы для замены Photoinstrument. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Photoinstrument, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 17 программ

FireAlpaca
FireAlpaca

Версия 2.16.3

Программа для рисования и редактирования растровых изображений

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (8)
GIMP
GIMP

Версия 3.2.6

Бесплатный редактор фотографий

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (10)
Paint.NET
Paint.NET

Версия 5.1.12

Программа для рисования и редактирования изображений

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (20)
Zoner Photo Studio
Zoner Photo Studio

Версия 19.2203.2.381

Программа для организации и пакетного редактирования изображений

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Capture One
Capture One

Версия 14.2.0

Программа для редактирования RAW-изображений с цифровых фотокамер

Оценок пока нет
Movavi Photo Editor
Movavi Photo Editor

Версия 6.0.0

Программа для редактирования изображений

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Adobe Photoshop CS4
Adobe Photoshop CS4

Версия 11.0.1

Программа для редактирования растровых, 3D и RAW изображений

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
Adobe Photoshop CS3
Adobe Photoshop CS3

Версия 10.0

Программа для редактирования растровых изображений

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
ФотоШОУ
ФотоШОУ

Версия 5.0

Программа для создания слайд-шоу

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Picasa
Picasa

Версия 3.9.138.202

Программа для просмотра и редактирования фотографий

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (8)
Photoscape
Photoscape

Версия 3.7

Программа для просмотра и редактирования изображений

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (6)
Adobe Photoshop CS5

Версия 12.0

Программа для редактирования растровых, 3D и RAW изображений

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
Adobe Photoshop CS2
Adobe Photoshop CS2

Версия 9.0.2

Мощнейший пакет для работы с графикой

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (48)
ACDSee Photo Editor
ACDSee Photo Editor

Версия 6.0

Многофункциональный редактор изображений

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (7)
Scan Tailor

Версия 0.9.11.1

Пост-обработка сканированных страниц

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)
ACDSee
ACDSee

Версия 18.0.226

Систематизация Ваших фотографий.

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (5)
Adobe Photoshop Lightroom
Adobe Photoshop Lightroom

Версия 5.0

Профессиональная программа для редактирования фотографий

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