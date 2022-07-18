Программа Zoner Photo Studio создана для различных операций с фотографиями: от быстрого импорта до продвинутого режима редактирования. Можно приобрести лицензию на год или подключить помесячную подписку, а также приобрести корпоративную версию.

Для знакомства с возможностями доступна 30-дневная урезанная редакция. Поддерживается Windows 7 и новее. Есть русский язык для интерфейса.

Программа Zoner Photo Studio

Студия Zoner Photo Studio предлагает широкий спектр операций по работе с фотографиями, начиная с гибко настраиваемого импорта изображений. Графические файлы можно получать, к примеру, из определенной папки или с фотоаппарата/сканера. Одновременно можно настроить параметры сортировки по дате, ключевым словам, геолокации, при необходимости переименовать фото или сделать для них резервные копии.

Поддерживать порядок в архиве можно за счет добавления описаний, меток и рейтингов для снимков. Вся вспомогательная информация сохраняется в базе данных, что значительно ускоряет работу с ней. Необязательно копировать фото на жесткий диск компьютера, программа поддерживает обработку внешних носителей.

В режиме редактора поддерживается автоматическое улучшение снимка. Также можно вручную обработать его целиком или в отдельной области различными фильтрами, использовать фирменные кисти, интеллектуальный режим выделения области и так далее. Реализована поддержка масок и слоев, в том числе для растровых и RAW форматов.

Помимо классического редактирования фото есть опция массовой обработки. Доступно создание календаря, картины или фотокниги — различные варианты шаблонов для них уже заложены в программу. Готовой работой можно поделиться с друзьями прямо из интерфейса Zoner Photo Studio, отправив ее в облачное хранилище или социальную сеть.