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IrfanView

IrfanView

Программа для просмотра и редактирования изображений

4,0 (2)
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Актуальная версия 4.76
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История изменений

Версия 4.76

  • Добавлена возможность размещать панель инструментов слева или справа.
  • Добавлено свободное рисование области выделения.
  • В меню обоев можно выбирать монитор в системах с несколькими экранами.
  • В окне миниатюр добавлен список избранных папок.
  • В поле папки окна миниатюр теперь можно вводить или вставлять путь вручную.
  • Изменена работа увеличительной лупы: обновлён начальный масштаб, а Ctrl+щелчок переключает на 100%.
  • Добавлена поддержка анимированных AVIF-файлов.
  • Добавлена команда для установки обоев на конкретный монитор через командную строку.
  • В Paint PlugIn добавлено сглаживание линий и исправлена работа инструмента Clone.
  • Обновлены несколько подключаемых модулей.

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Оценки программы

4,0

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