IrfanView — графический редактор для работы с фотографиям и изображениями. Также программу можно использовать как плеер и редактор для аудио- и видеофайлов популярных форматов.

Функционал программы включает:

просмотр файлов;

обработку аудио- и видеофайлов;

создание видео и слайдшоу на основе изображений;

конвертацию из одного формата в другой;

управление режимами просмотра;

захват изображений, анимации или видео.

Расширить возможности программы позволит подключение различных плагинов с помощью IrfanView Plugins. Инструмент добавляет в базу функций оригинальные спецэффекты, Exif-редактор графики и проигрыватель презентаций в расширении EXE.

Разработчики не выпустили русскую версию IrfanView. Программа совместима с Windows 7, 8, 8.1 и 10 (32- и 64-битными разрядностями).