IrfanView — графический редактор для работы с фотографиям и изображениями. Также программу можно использовать как плеер и редактор для аудио- и видеофайлов популярных форматов.
Функционал программы включает:
- просмотр файлов;
- обработку аудио- и видеофайлов;
- создание видео и слайдшоу на основе изображений;
- конвертацию из одного формата в другой;
- управление режимами просмотра;
- захват изображений, анимации или видео.
Расширить возможности программы позволит подключение различных плагинов с помощью IrfanView Plugins. Инструмент добавляет в базу функций оригинальные спецэффекты, Exif-редактор графики и проигрыватель презентаций в расширении EXE.
Разработчики не выпустили русскую версию IrfanView. Программа совместима с Windows 7, 8, 8.1 и 10 (32- и 64-битными разрядностями).