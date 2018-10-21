ACDSee Photo Manager (в настоящий момент — ACDSee Photo Studio) — удобная, простая и мощная программа для просмотра и организации (хранение, группировка и т.д.) графических изображений различных форматов. Приложение также обеспечивает инструментами для конвертирования и выполнения базовых операций по редактированию фотографий.

Особенности ACDSee Photo Studio

Программа ACDSee Photo Studio представляет собой программный комплекс, состоящий из ядра и подключаемых внешних плагинов (выбираются пользователем при установке), каждый из которых выполняет свою определенную задачу.

Все выполняемые приложением функции можно разделить на две категории — организация и редактирование графических изображений. Из инструментов менеджмента следует отметить:

Чтение каталогов с целью обнаружения хранящихся на винчестере (или внешнем носителе, включая мобильные устройства) изображений и их отображения в удобном для пользователя формате — значки, иконки, список, листающаяся лента и т.д.

Возможность фильтрации, сортировки, группировки и выделения в текущем каталоге графических файлов по множеству всевозможных параметров и значений метаданных.

Чтение и редактирование всех полей метаданных графических файлов. Приложением поддерживаются как стандартные (Default), так и специализированные метаданные — EXIF и IPTC.

Возможность синхронизации фотографий, сделанных на мобильные устройства под управлением iOS и Android-систем (требуется установка специального приложения на телефон/планшет).

Чтение открытых для общего доступа сетевых каталогов.

Возможность чтения и извлечения изображений из архивов различных форматов, отправка файлов по электронной почте, работа с удаленными FTP-серверами и множество других функций.

В качестве графического редактора приложение ACDSee Photo Studio предоставляет следующие возможности:

Стандартные инструменты — обрезка, поворачивание, изменение габаритных размеров, отражение, размытие, резкость и другие.

Различные функции улучшения качества изображений (снятие эффекта «Красные глаза», устранения шумов и др.).

Наложение на изображение различных графических элементов — рамки, водяные знаки, трансформация фото виньетку, а также наложение всевозможных (более 60) эффектов, каждый из которых может быть настроен по предпочтению пользователя.

Конвертация изображений из одного формата в другой (поддерживается большинство существующих графических форматов).

Тонкая настройка яркости, экспозиции, цветовых балансов и другие функции.

Кроме того, ACDSee Photo Studio обладает множеством инструментов для рисования. Сюда относятся:

Рисование при помощи карандаша, кисти, баллончика с краской и других инструментов.

Вставка всевозможных геометрических фигур, стрелок, кривых и т.д.

Различные инструменты выделения — прямоугольник, лассо, эллипс, произвольная область.

Инструменты для обработки выделенной области — заливка, экспозиция, цвет и многое другое.

Бесплатная версия

ACDSee Photo Studio — платное программное обеспечение с возможностью бесплатной эксплуатации в течение 30 дней без каких-либо функциональных ограничений. Для запуска приложения потребуется пройти несложную регистрацию (ввод электронной почты и последующий переход по ссылке). Форма регистрации открывается при первом же запуске программы.

Совместимость ACDSee Photo Studio с Windows

Программа ACDSee Photo Studio предназначена для работы в ОС Windows версии 7 (SP 1) и выше. Поддерживаются системы разрядностью 32 и 64 бит. Интерфейс программы выполнен на английском языке.