RawTherapee — графический редактор с большим количеством полезных функций для обработки изображений. Утилита дает возможность работать с файлами формата RAW, которые используются на цифровых камерах. Среди доступных инструментов имеются цветовая коррекция, управление экспозицией, настройка цвета и тени, виньетирование, кадрирование, баланс белого. Есть поддержка функции обработки EXIF-данных. Поддерживается пакетная обработка файлов — для работы с большим количеством фотографий.

Доступен инструмент декодирования RAW-изображений. Для обработки фотографий используются высокопроизводительные алгоритмы HPHD, EAHD, VNG-4. Есть функция автоматической экспозиции. Изображения можно вращать в любой плоскости. Поддерживается возможность работы с глубиной цвета 16 бит/канал; можно просматривать RGB-каналы. Есть встроенный редактор кривых и функция шумоподавления яркости.

Программа RawTherapee распространяется абсолютно бесплатно. Интерфейс утилиты полностью переведен на русский язык.

Как пользоваться программой RawTherapee?

После запуска утилиты откроется главное окно. Чтобы начать работу с ПО, нужно добавить первое изображение для обработки. Для этого используется встроенный проводник файлов — он называется «Файловый браузер».

В левой части интерфейса нужно выбрать раздел — локальный диск — на котором хранятся графические изображения. Ниже, через проводник, нужно открыть папку на локальном диске.

В центральной части главного окна графического редактора RawTherapee откроется проводник файлов — фотографий и изображений, которые находятся в выбранной папке.

Чтобы начать процесс редактирования изображения, нужно дважды кликнуть на любую картинку, которая доступна в файловом браузере.

После этого откроется следующий доступный раздел программы — «Редактор». Здесь расположены основные инструменты, которые используются для обработки графических файлов.

В верхней части редактора отображаются доступные изображения из выбранной ранее папки. Это нужно для того, если пользователь случайно выбрал не ту фотографию или хочет начать работу над другим изображением, после обработки первого файла.

Теперь можно приступать к процессу редактирования изображения. Над изображением находится панель инструментов — здесь расположены некоторые функции, которые позволяют редактировать фотографию.

Рассмотрим только самые полезные инструменты, доступные для обработки изображений:

Кадрирование. Данная функция дает возможность выделить определенную область — кадр — на фотографии, чтобы акцентировать на нем внимание. После выделения нужной области — например, объект, который находится в отдалении — часть изображения, которая находится за пределами границы, будет окрашена в черный цвет. Смена цвета фона. Если пользователи работают с темными фотографиями и изображениями, то черный фон будет сливаться с некоторыми объектами или кадрами. Из-за этого могут возникнуть трудности при обработке файла. На панели инструментов есть возможность смены фона — небольшие квадратики разных цветов. При выборе нужного цвета, изменится фон. Просмотр каналов разных цветов. Справа от функций смены фона, находится инструмент для просмотра каналов разных цветов — например, красный, зеленый или синий каналы. Поворот изображения. На панели инструментов утилиты RawTherapee есть две функции, которые позволяют вращать изображение: влево на 90 градусов и вправо на 90 градусов.

В правой части интерфейса программы находятся дополнительные инструменты. Они используются для расширенного редактирования фотографий.

В разделе «Экспозиция» можно настроить экспозицию изображения: выбрать уровень компенсации, установить сжатие светов, настроить уровень черного, яркость, контрастность и насыщенность.

Еще один доступный раздел — «Баланс белого». Здесь пользователи могут настроить температуру и оттенки изображения. Есть специальный эквалайзер красного/синего (работает только с элементами этих цветов).

Также, здесь можно настроить красочность картинки — цвета будут более яркие и «сочные». Можно активировать функцию «Сохранить оттенок кожи». Это нужно, чтобы после применения всех фильтров, кожа людей на фотографии сохранила естественный цвет.

Раздел «Преобразования». Здесь находится инструмент кадрирования — пользователи могут вручную указать высоту и ширину изображения. Также, есть инструмент, который позволяет выделить кадр на фотографии.

Доступна функция настройки порога контраста. Можно задать выделенному кадру рамку ограничивающую рамку (и указать ее размеры — ширину и высоту). Этот показатель устанавливается в пикселях.

Полученный результат нужно сохранить на компьютер. Для этого следует воспользоваться функцией «Сохранить текущее изображение», которая находится на нижней панели инструментов — прямо под фотографией.