SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги ACDSee Photo Manager

В данном списке представлены программы для замены ACDSee Photo Manager. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на ACDSee Photo Manager, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 7 программ

FastStone Image Viewer
FastStone Image Viewer

Версия 8.5

Просмотр и редактирования фотографий

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (19)
XnViewMP (XnView)
XnViewMP (XnView)

Версия 1.12.2.0

Программа для просмотра, организации и пакетного редактирования изображений

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (9)
IrfanView
IrfanView

Версия 4.76

Программа для просмотра и редактирования изображений

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
RawTherapee
RawTherapee

Версия 5.7

Бесплатный редактор фотографий в формате RAW

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Picasa
Picasa

Версия 3.9.138.202

Программа для просмотра и редактирования фотографий

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (8)
Photoscape
Photoscape

Версия 3.7

Программа для просмотра и редактирования изображений

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (6)
Adobe Bridge CS
Adobe Bridge CS

Версия 13.0

Программа для работы с изображениями

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