VDownloader — менеджер загрузок с популярных видео/аудио-хостингов и социальных сетей для операционных систем Windows 7, 8/8.1 и 10 (поддерживаются системами разрядностью 32 и 64 бит). Программа условно-бесплатная (имеются некоторые функциональные ограничения и лимиты на скачивание в бесплатной версии), перевод на русский язык отсутствует.

Как пользоваться программой VDownloader?

Программа VDownloader удовлетворит требования всех любителей не просто просматривать/прослушивать онлайн, а скачивать видеоролики/музыку на компьютер с самых различных видеосервисов, социальных сетей и даже информационно-новостных агентств.

Поиск, воспроизведение и загрузка контента с большого количества источников. По заявлению разработчиков, VDownloader способен скачивать и воспроизводить (по мере возможности) видео и аудио-контент с более чем 10 тысяч сайтов. Среди них и такие наиболее популярные ресурсы как:

Видео- и аудиохостинги Youtube, Vimeo, DailyMotion, Rutube, SoundCloud, Veoh и многие другие.

Информационно-новостные агентства RT, Reuters, MSN, National Geographic, LiveLeak и прочие.

Стриминговые сервисы Twitch,

В программе VDownloader предусмотрен поиск видео и аудиоматериалов по ключевым словам, однако он работает не во всех 10 тысячах сайтах, о которых заявляют разработчики, а только в самых популярных (включая те, что перечислены выше).

Скачивание целых плейлистов. При необходимости скачать целый плейлист или канал, созданный пользователем того или иного видеохостинга или социальной сети, VDownloader поможет быстро решить эту задачу, сэкономив кучу времени при скачивании многочисленного контента.

Подписка на RSS-каналы по ключевым словам. Любое ключевое слово/выражение можно задать в качестве названия личного RSS-канала. В определенном промежутке времени программа будет автоматически выполнять повторный поиск по заданным словам, и при обнаружении новых медиаматериалов — добавлять их в RSS-канал как новость. Добавленное медиа можно будет просмотреть или скачать.

Выбор качества видео. Если найденный видеоролик имеет несколько версий, отличающихся по разрешению (качеству) картинки, программа VDownloader отобразит их все. Пользователю останется выбрать подходящий вариант и скачать его. На данный момент менеджер загрузок позволяет скачивать видеоролики качеством разрешением до 8K (Ultra High Definition).

Автоматическое конвертирование видео и аудио. Благодаря этой возможности программы VDownloader пользователь может сохранять скачиваемое видео/аудио в требуемом формате без необходимости использования сторонних конвертеров. Конвертация также применима к любым другим видео- и аудиофайлам, хранимым на компьютере.

Последняя версия VDownloader позволяет сохранять (с предварительным конвертированием) видеоролики в формате AVI, MP4, WMV, MPEG, MOV, MKV, 3GP и OGG, аудио — MP2, MP3, AC3, WMA, WAV, FLAC, AAC и OGG.

Также в VDownloader предусмотрено множество пресетов конвертации видео и аудио под различные устройства (смартфоны, планшеты, игровые приставки, ТВ и т.д.), а также в специальные форматы для последующего использования на сайтах (Flash, HTML5), загрузки в социальные сети и видеохостинги.

Работа по расписанию и автоматизация функций. В этом плане VDownloader обладает следующим функционалом:

Скачивание только в указанном временном интервале (во все остальные часы загрузка осуществляться не будет, если она уже начата — установится пауза).

Конвертирование файлов в указанном временном интервале.

Старт закачек/конвертирование только при простое компьютера в течение некоторого времени.

Выключение компьютера и/или запуск внешней программы по окончанию скачивания/конвертации.

Автоматическое скачивание контента с YouTube, каналов и/или аккаунтов пользователей, на которые выполнена подписка. Для работы этой и других функций, связанных с видеохостингами и соцсетями, требуется авторизоваться в них из программы.

Автоматическое скачивание видео с YouTube при клике по кнопке «Нравится» под ним.

Прочие функции. Из дополнительных функций и возможностей:

Функция синхронизации с историей браузера на компьютере (только история просмотренных через браузер видеороликов в поддерживаемых видеохостингах и соцсетях).

Добавление медиа в список скачивания "на потом".

Перехват ссылок на видео/аудиоконтент при их копировании в буфер обмена (из строки браузера, с сайта и т.д.).

Возможность работы через прокси-сервер.

Функция записи медиа на CD/DVD-диски и другие возможности.

Ограничения бесплатной версии VDownloader

Бесплатная версия VDownloader имеет следующие ограничения:

Не более 10 одновременных закачек.

Не более 3 конвертаций локально хранимых видео/аудио в сутки.

Создание не более 3 RSS-каналов в сутки.

Максимум 3 сессии записи медиа на DVD (на CD нет ограничений).

Добавление ее более 3-х видео в список скачивания "на потом".

Все прочие функции, включая автоматическую (при скачивании медиа) конвертацию, расписание и автоматизацию задач, не работают в бесплатной версии.

На момент написания обзора стоимость платной лицензии VDownloader была 29$.