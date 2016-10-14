Ummy Video Downloader — бесплатная программа для скачивания видео и музыки с видеохостингов YouTube, Rutube и Dailymotion. Утилита отличается максимальной простотой использования, не имеет высоких требований к компьютеру (достаточно машины под управлением Windows XP и выше, 32 или 64 бит), полностью переведена на русский и ряд других языков.

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Как скачать видео из YouTube?

Программа Ummy Video Downloader имеет всего одно функциональное назначение — загрузка мультимедиа-контента с поддерживаемых видеохостингов (их список постоянно расширяется). И воспользоваться этой возможностью сможет даже самый непросвещенный пользователь ПК. Все, что требуется для скачивания мультимедиа при помощи Ummy Video Downloader:

Скопировать ссылку на видеоролик с YouTube, Rutube или Dailymotion в адресной строке браузера либо в любом другом месте (поддерживаются только прямые ссылки на видео).

Обычно программа самостоятельно считывает ссылку из буфера обмена и предлагает скачивание видео. Если этого не произошло, ссылку следует вставить вручную.

В основном окне программы выбрать формат и качество скачиваемого мультимедиа. Если на странице с видеороликом имеется возможность выбора разрешения видео (360p, 480p, 720p и т.д.), все доступные варианты отобразятся в соответствующем меню программы. Если требуется скачать только аудио (например, музыкальную композицию из клипа), в меню выбора качества достаточно указать MP3 — в этом случае утилита скачает только звук из ролика.

Нажать на кнопку «Скачать» и дождаться окончания загрузки.

При помощи Ummy Video Downloader с видеохостингов можно скачивать видеоматериалы определенного качества (например, только 1080 FullHD). Если задействовать соответствующую опцию в настройках, видео любого другого качества будет проигнорировано программой.