Программа JDownloader написана на Java и совместима с самыми разными платформами — как 32/64-битными Windows, так и Linux (X86/x64), MacOS. Доступно скачивание в виде исходного кода. Приложение распространяется полностью бесплатно, однако может предлагать установить рекламируемые приложения. Интерфейс мультиязычный, перевод на русский язык частичный.

Как пользоваться JDownloader?

JDownloader поддерживает работу с огромным числом ресурсов. Сами разработчики заявляют о как минимум 110 хостингах и более 300 плагинов для декодирования, в настройках можно найти ссылки на порядка 3000 ресурсов. При этом в список поддерживаемых сайтов попали не только классические файлообменники, но и некоторые порталы, которые скрывают явную ссылку на размещенный контент.

Для повышения удобства в программе JDownloader предусмотрены следующие функции:

система автоматического отключения и повторного подключения связи через роутер (заявлена корректная работа для более 1400 моделей), чтобы избежать блокировки по IP и скачать файл;

модуль OCR и поддержка сервисов для распознавания каптчи, которая на некоторых ресурсах используется для дополнительной защиты от автоматической загрузки;

поддержка одновременной обработки нескольких соединений и параллельное скачивание данных;

встроенный инструмент для поиска паролей и автоматического извлечения содержимого архивов.

При необходимости в JDownloader можно указать данные для использования премиум-аккаунтов, чтобы избежать возможного снижения скорости или ограничения по числу загрузок. Также поддерживается приостановка загрузки, гибкая настройка полосы пропускания для совместной работы с другими приложениями, автоматическое завершение работы ПК после скачивания.