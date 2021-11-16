Менеджер загрузок Internet Download Manager ускорит весь процесс закачки.Программа сочетает в себе простоту использования и эффективность. Например, загрузка некоторых файлов при помощи менеджера может быть ускорена в 4-5 раз. Internet Download Manager подходит для всех популярных браузеров: Chrome, Opera, Firefox, Internet Explorer, Яндекс.Браузер и др.

В программе есть планировщик закачек. Если загрузка по каким-то причинам была прервана или вовсе остановлена, файл можно поставить на закачку с того же места.

Возможности программы: