SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
Internet Download Manager

Internet Download Manager

Менеджер закачек

4,5 (6)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 6.43.15
Установить автоматически (12 MB)
Установить вручную
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Всегда последняя версия Добавляем её сразу после выхода
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 6.43.15

  • Исправлена проблема, из-за которой панель загрузки IDM не появлялась на некоторых видео.
  • Исправлены ошибки.
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 6.43.11
    • Исправлена проблема, из-за которой при загрузке мог появляться ответ «403 Forbidden».
    • Исправлена ошибка сборки некоторых MP4-файлов, из-за которой аудио и видео сохранялись отдельными дорожками.
    • Исправлены другие ошибки.

Полезные статьи

Как активировать Internet Download Manager после покупки
Как активировать Internet Download Manager после покупки

Оценки программы

4,5

6 оценок Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о Internet Download Manager