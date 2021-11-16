Менеджер загрузок Internet Download Manager ускорит весь процесс закачки.Программа сочетает в себе простоту использования и эффективность. Например, загрузка некоторых файлов при помощи менеджера может быть ускорена в 4-5 раз. Internet Download Manager подходит для всех популярных браузеров: Chrome, Opera, Firefox, Internet Explorer, Яндекс.Браузер и др.
В программе есть планировщик закачек. Если загрузка по каким-то причинам была прервана или вовсе остановлена, файл можно поставить на закачку с того же места.
Возможности программы:
- Оптимизация загрузки любых файлов;
- Поддержка ftp серверов и https протоколов;
- Многополосная закачка;
- Прерывание и возобновление загрузки;
- Проверка загружаемого контента на вирусы при помощи установленного на вашем ПК антивируса;
- Поддержка файлов cookie;
- Предпросмотр zip-архивов;
- Прогресс-бар, чтобы видеть, сколько уже загрузилось;
- Поддержка протоколов http;
- Загрузка видео с онлайн-сервисов, в том числе с YouTube;
- Бесшумная установка в браузер;
- Поддержка прокси-серверов;
- Звуковые оповещения о каждом событии.