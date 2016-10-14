Universal Share Downloader (USDownloader/USD) — универсальный менеджер загрузок, позволяющий скачивать файлы с различных сетевых ресурсов, которые не предоставляют либо ограничивают такую возможность (видеохостинки типа YouTube, файлообменные сервисы на подобии Depositfiles и др.). Программа Universal Share Downloader поддерживается операционными системами Windows XP и выше (32 и 64 бит). Интерфейс переведен на русский язык.

Как пользоваться Universal Share Downloader?

USDownloader не совсем обычный менеджер загрузок. Функциональные возможности программы зависят от наличия внешних плагинов, которые по большей части создаются программистами-любителями. Они (плагины) отвечают за извлечение прямой ссылки на файл из предоставленного пользователем URL-адреса страницы, где находится скачиваемый материал — видео, аудио, архив и т.д.

На данной странице представлена сборка Universal Share Downloader от Dmitriandr. В программу предустановленны плагины для скачивания файлов с большого количества известных и не очень сетевых ресурсов (более 150). В их число включены YouTube, RuTube, Depositfiles, Turbobit, 4shared, Mediafire, Filescdn и многие другие.

Все, что требуется для скачивания файла — вставить в программу URL-адрес страницы, где он расположен. Программа самостоятельно "зайдет" на сайт, "кликнет" по кнопке скачивания файла (или сразу извлечет прямую ссылку на него) и приступит к скачиванию. Эти операции осуществляются без участия браузера и каких-либо действий пользователя (всю работу выполняют Lua-скрипты — плагины).

Дополнительные функции USDownloader

Разработчиком утилиты USDownloader учтены многие тонкие моменты, связанные со скачиванием файлов. Сюда относятся:

Скачивание файлов как по HTTP, так и по FTP-протоколам.

Возможность использования прокси-серверов (отдельно для HTTP и FTP).

Наличие планировщика заданий, позволяющего автоматизировать различные задачи, связанные со скачиванием файлов (вплоть до смены прокси-сервера в случае, если сайт ограничивает скачивание файла с одного IP-адреса).

Удаленное управление программой через веб-интерфейс (из любой точки мира приложением можно управлять через браузер).

Возможность автоматизации различных функций программы при копировании ссылок, их добавлении в список загрузок и других действий со стороны пользователя (удобно при скачивании большого количества файлов из различных источников).

Ограничение скорости скачивания и другие функции.

Важный момент при установке программы

Для нормальной работы программы Universal Share Downloader не рекомендуется изменять папку установки, заданную по умолчанию. Т.е. представленный на данной странице самораспаковывающийся архив следует просто запустить, не изменяя целевую папку для распаковки.

После распаковки программы необходимо (делается 1 раз):

Открыть настройки Universal Share Downloader.

Открыть вкладку «Планировщик».

Установить галочку «Включить планировщик».

Установить галочки напротив двух задач, кликнуть «Применить» (см. скриншоты под статьей).

Если же целевая папка была изменена либо программа запускается с флешки:

Кликнуть два раза по заданию в «Планировщике».

В новом окне в поле «Имя файла» указать путь к файлу «Proxomitron.exe» (находится в папке «Proxomitron» в каталоге распаковки программы).

Сделать то же самое для второго задания в «Планировщике» (см. скриншоты).

Также рекомендуется включить автоматическое обновление программы и плагинов. Это необходимо для возможности скачивания файлов с сервисов, у которых время от времени меняется код страниц, что может сделать невозможным загрузку с них ввиду устаревания алгоритма работы плагинов.