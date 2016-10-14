Allavsoft Downloader — программа для скачивания мультимедиа-контента (музыка, видео, аудиотеги, субтитры и т.п.) с большого количества (более 1000) сайтов, куда входят видеохостинги, аудиохостинги, социальные сети и подобные онлайн-ресурсы. Также в приложении предусмотрены функции для конвертации, слияния и обрезки видео и аудиофайлов, записи видео с экрана.

Программа платная. Имеющаяся для ознакомительного использования версия позволяет скачать не более 5 файлов. Интерфейс имеет перевод на русский язык, однако при установке его нельзя выбрать (выбирайте английский, чтобы был перевод на русский).

Зачем нужна программа Allavsoft Downloader?

Простым пользователям программа Allavsoft Downloader будет интересна, в первую очередь, за ее способность извлекать прямые ссылки на видео- и аудиоматериалы из добавленных URL-ссылок на страницу сайта, откуда будет скачиваться контент. Достаточно просто скопировать в буфер обмена URL-ссылку из адресной строки браузера и программа Allavsoft Downloader автоматически добавит ее в соответствующее поле. Пользователю останется нажать кнопку скачивания для запуска процесса.

Среди поддерживаемых программой сайтов числятся все самые известные аудио- и видеохостинги, социальные сети и даже сервисы дистанционного обучения (вроде Udemy). Сюда относятся: YouTube, Spotify, Vimeo, Soundcloud, Dailymotion, Livestream, Adobe TV и многие другие. Вообще, Allavsoft Downloader — универсальный менеджер загрузок, позволяющий извлекать ссылки не только с популярных сайтов, но и вообще любых (за исключением, разве что, сильно защищенных от скачивания).

Скачивания музыки и видео — не единственные функции данной программы. К их числу также относятся:

Возможность выбора качества скачиваемого медиа — от худшего до лучшего (если доступно на ресурсе).

Скачивание аудио вместе с метатегами и обложками.

Наличие встроенного мультимедиаплеера для воспроизведения скачанных видео и аудиофайлов.

Полный контроль текущих закачек, включая возможность постановки на паузу.

Возможность автоматической конвертации (после завершения скачивания) аудио- и видеофайлов в большое количество форматов. Пользователю на выбор доступны десятки пресетов с готовыми настройками для конвертации мультимедиа под различные устройства (смартфоны, игровые приставки и т.п.).

Работа в режиме конвертера, т.е. пользователь может добавлять в программу любые имеющиеся на компьютере аудио- и видеофайлы с целью их конвертации во все поддерживаемые форматы.

Сохранение видео в качестве анимированных изображений (GIF) или набора JPG/PNG-изображений и извлечение аудио из видеоматериалов.

При конвертации имеется возможность выбора качества аудио/видео, уменьшения/увеличения громкости их воспроизведения, а также обрезки.

Возможность слияния аудио/видео в один файл. При этом входные файлы могут иметь разный формат. Выходной формат задается пользователем.

При желании пользователь может установить расширение Allavsoft Downloader в браузер (Firefox или любой Chrome-браузер), что позволит добавлять закачки в программу в полностью автоматическом режиме с любого посещаемого сайта. В дополнение к этому, в расширения встроен менеджер паролей для хранения данных авторизации от часто посещаемых сайтов.

Allavsoft Downloader как программа для записи видео с экрана

Вдобавок ко всему прочему, разработчики Allavsoft Downloader решили снабдить свою программу средством для записи видео с экрана, голоса с микрофона и звука с компьютера (все, что воспроизводится в динамиках/наушниках). Записываемые аудио- и видеоматериалы также могут быть сохранены в любом поддерживаемом конвертером формате.