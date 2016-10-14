SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
Allavsoft Downloader

Allavsoft Downloader

Программа для скачивания видео и музыки с различных сайтов

5,0 (1)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 3.23.3.7724
Скачать 35 MB
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История изменений

Версия 3.23.3.7724

Оценки программы

5,0

1 оценка Оценок пока нет

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Отзывы о Allavsoft Downloader

1 отзыв

Иван

Слова о том, что программа скачивает с ютуба - ложь. Не верьте, пожалуйста, это не так. То, что легко можно согнать с ютуб, например, с savefrom - с помощью этой программы невозможно. Постоянно выскакивает окошко с требованием авторизации на ютуб. Нигде этого нет, а здесь - требуется. Зачем автор описания программы соврал - непонятно. Жаль потерянного времени