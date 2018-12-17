Free Download Manager (FDM) — программное обеспечение для управления сетевыми загрузками на компьютер. Софт обладает мощной системой организации, благодаря которой пользователь может скачивать как отдельный документ, так и комплекс файлов с различных серверов (HTTP(S), FTR). Через программу доступна загрузка набора стилизованных html-страниц.

По усмотрению пользователя Free Download Manager может быть настроен на загрузку и прерывание закачек в определенное время. Для удобства работы загрузки могут быть разделены на отдельные потоки. Для скачивания мультимедийного контента доступны все известные видеохостинги. По желанию можно установить размеры и качество видео, а также сконвертировать его в любой удобный формат.

Программа Free Download Manager переведена на русский язык и совместима со всеми актуальными версиями ОС Windows (32 и 64 bit).

Функции Free Download Manager

Ускорение загрузки. FDM автоматически разделяет файлы на части и скачивает их одновременно, обеспечивая увеличение скорости загрузки.

Поддержка различных протоколов. Программа поддерживает HTTP, HTTPS, FTP и другие популярные протоколы.

Русскоязычный интерфейс: Пользовательский интерфейс полностью переведен на русский язык, что облегчает работу с программой.

Как пользоваться Free Download Manager?

После установки, пользователи могут начать загрузку файлов, просто перетаскивая ссылки в интерфейс программы или используя встроенное меню. Особенностью FDM является возможность настройки графика загрузки, что позволяет оптимизировать трафик в часы пик. Также есть функция предварительного просмотра аудио и видео файлов прямо во время загрузки.

Free Download Manager является полностью бесплатной программой. Никаких коммерческих версий или дополнительных платежей для доступа к функционалу нет.