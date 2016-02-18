SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Free Download Manager

В данном списке представлены программы для замены Free Download Manager. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Free Download Manager, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 6 программ

Internet Download Manager
Internet Download Manager

Версия 6.43.15

Менеджер закачек

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (6)
Download Master
Download Master

Версия 6.24.1.1687

Ускорить загрузку файлов из интернета

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (11)
HTTP Downloader
HTTP Downloader

Версия 1.0.4.1

Программа для скачивания файлов по HTTP/HTTPS, FTP/FTPS и SFTP-протоколам

Оценок пока нет
JDownloader
JDownloader

Версия 2.0

Программа для скачивания файлов с различных файлообменников

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (12)
VDownloader
VDownloader

Версия 4.5.2588

Программа для загрузки видео и аудио с YouTube, Rutube и других источников

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
FlashGet
FlashGet

Версия 3.7.0.1220

Менеджер загрузов

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (2)