FlashGet – программа-менеджер для управления загрузками из сети. Теперь не нужно тратить время на скачивание нескольких файлов: FlashGet позволит оптимизировать загрузки таким образом, чтобы значительно увеличить скорость закачки.
Среди основных достоинств программы можно выделить:
- Повышение производительности мультизагрузок.
- Сортировка файлов по каталогам позволяет четко определить позицию каждому файлу и исключает путаницу.
- Система планирования загрузок.
- Поддержка и встраивание во все современные браузеры.
Менеджер закачек Флеш Гет поддерживает передачу по протоколам HTTP, BitTorrent, MMS и FTP, а также помогает определить наличие вредоносного ПО в файле.