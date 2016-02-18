FlashGet – программа-менеджер для управления загрузками из сети. Теперь не нужно тратить время на скачивание нескольких файлов: FlashGet позволит оптимизировать загрузки таким образом, чтобы значительно увеличить скорость закачки.

Среди основных достоинств программы можно выделить:

Повышение производительности мультизагрузок.

Сортировка файлов по каталогам позволяет четко определить позицию каждому файлу и исключает путаницу.

Система планирования загрузок.

Поддержка и встраивание во все современные браузеры.

Менеджер закачек Флеш Гет поддерживает передачу по протоколам HTTP, BitTorrent, MMS и FTP, а также помогает определить наличие вредоносного ПО в файле.